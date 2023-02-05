Son Dakika: Ziraat Bankası tabuları yıktı geçti! 29 bin liralık promosyon anlaşmasına imza attı

Ziraat Bankası tarafından yayımlanan ilanlara göre yeni ödeme planı oluşturulduktan sonra emekli maaş alan ve bu bankanın müşterisi olan kişiler için emekli maaşının ardından promosyon ödemeleri olarak aylık 3.000 liradan 5000 liraya kadar ek bir ücret alınması sağlanacaktır. Özellikle Ziraat Bankası üzerinden bu başvuruların yapılması ve maaşların 3 yıl boyunca maaşları buradan alınacağına dair söz alması şeklinde yapılan ödemeler kapsamında sorunsuz şekilde bir ödeme planı oluşturularak bu ödeme planı kapsamında işlemlerin yapılacağı da belirtildi.

Özellikle emekli maaşlarına gelen zamların neticesinde yapılacak olan bu promosyon ödemeleri kişilerin daha rahat bir şekilde hayat sürmelerine yardımcı olacak.

Özellikle bu yardımlar sayesinde herkesin bütçesinin artacağı ve bütçesi artan halkın da rahat bir şekilde yaşama devam edebileceği açıklanarak bu kapsamda Ziraat Bankası tarafından gerekli yardımların halka sağlanacağı da duyuruldu. Bu duyurular kapsamında halka verilecek ek promosyon ücretlerinin arttırılmasının planlandığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen yeni emekli maaşı fiyatlarında ek olarak Ziraat Bankası tarafından yapılacak bu yardımların önemli olduğu da duyurularak kişileri yüksek promosyonla maaş ödemesi yapılacağı duyuruldu.

En düşük maaşın 2.500 TL olmasının ardından Ziraat Bankası da buna ek yaparak 750 TL eklemekte ve 3 yıl taahhüt imzalayan kişilerin tek sefer alımları için 750 TL’yi peşin alarak işlemlere devam edilmesi sağlanmaktadır bu işlemler kapsamında kişilerin daha rahat bir şekilde yaşamlarına devam etmeleri de mümkün hale gelmektedir.

Ziraat Bankası ile Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen 29 bin liralık promosyon anlaşmasına yönelik detayları da Müdür Damkacı verdi. Promosyon anlaşmasında ödemelerin hesaplara 25 bin 200 liralık kısmı peşin olarak yatırılacağını açıklanırken yapılan açıklamada "Müdürlüğümüz ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında yapılan maaş promosyon sözleşmesinin bitmesine 24 ay kala 12 ay daha uzatılarak 36 ay olarak güncellenmiştir. Protokol ile sağlık teşkilatımızda görevli tüm personelimize 2022 yılı Aralık ayının sonuna kadar 25 bin 200 TL peşin yatırılacak. Ayrıca, 2023 yılı Ocak ayı içerisinde bin 800 TL para puan kartlara tanımlanacak, 6 ay sonra bin TL ve 1 yıl sonrada bin TL para puan olacak şekilde toplam 3 bin 800 TL para puan kartlara tanımlanacaktır” ifadelerine yer verildi.



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