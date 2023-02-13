Beyaz peynir 59,90 TL, tüm tavuk 32 TL, Tat domates salçası ise 34,25 TL'den satılıyor! TKM market daha ne yapsın!

TKM market daha ne yapsın! Beyaz peynir 59,90 TL, tüm tavuk 32 TL, Tat domates salçası ise 34,25 TL'den satılıyor! Marketlerde fiyat artışlarının yaşanması nedeniyle önlem alan devlet vatandaşların ucuza besin alabilmesini sağlamak adına Tarım marketlerinde indirim çalışmalarına başladı. Ramazan ayının gelmesine sayılı günler kala indirim kampanyaları farklı ürün grupları için ardı ardına gelmeye başladı. Özellikle temel tüketim maddelerinde uygulanan bu indirimler vatandaşların yüzünü güldürdü.

Bir kiloluk Aynes marka tost peynirinin ücreti 116,90 TL’dir. 850 gramlık süzme beyaz peynir 59,90 TL ücrete sahiptir. Et ve Süt Kurumunun tüm tavuğun kiloluk fiyatı ise 32 TL’den başlamaktadır. Yaklaşık bir kiloluk Tat domates salçası ise 34,25 TL’den satışa sunulmuştur. Yapılan indirimlerin takip edilmesi ile birlikte uygun fiyata alışveriş yapılması sağlanmaktadır.

Vatandaşlar indirim kampanyalarından faydalanabilmek adına yakınlarındaki Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin yolunu tutmaktadır. İndirimlerin önümüzdeki günlerde de devam edileceği düşünülüyor. Vatandaşlar yaklaşan Ramazan ayı girmeden temel tüketim malzemelerini almak için marketlere gidiyor. Burada yapılacak olan alışveriş ile birçok ihtiyacınız giderilmiş olacak.

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