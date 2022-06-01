Son Dakika Ziraat Bankası kredi kartı ve banka kartı sorunu! Ziraat Bankası çöktü mü?

Son Dakika Ziraat Bankası çöktü! En çok kullanılan bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası akşam saatlerinde vatandaşa zor anlar yaşatıyor. Ziraat Bankası ne oldu? ziraat Bankası çöktü mü merak ediliyor!

Ziraat Bankası çöktü mü?

Ziraat Bankası 1 Haziran 2022 tarihinde çöktü. Özellikle internet bankacılığı an itibariyle giren Ziraat Bankası kredi kartı ve banka kartları çalışmıyor. Bir çok vatandaş gerek alışverişte gerek ödeme yaparken çok zor anlar yaşıyor. Ziraat Bankası kredi ve banka kartı sorunuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Ziraat Bankası ne oldu?

Ziraat Bankası banka kartı ve kredi kartı kullananlar hata alıyor. Ziraat Bankası aldığı hata çözülmüş değil. İnternet bankacılığı işlemleri süren ve Ziraat bankası mobil uygulama çalışan bankada ATM, Banka kartı ve kredi kartı işlemlerinde sorunlar yaşanıyor.

Vatandaşlar Ziraat Bankası kredi kartı ve banka kartı sorunu ne zaman çözülecek merak ediyor.

Ziraat Bankası ne zaman düzelecek?

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yok ancak en kısa zamanda Ziraat Bankası kredi kartı ve banka kartı işlemlerin sürmesi bekleniyor.