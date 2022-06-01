Denizbank ve 2 banka vatandaşın imdadına yetişti! Başvuruları Hemen alıp aynı gün içinde hesaba para ödemesi yapıyor

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 50.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilere artık hızlı bir şekilde sonuç verileceği yeni kampanya Haberi geldi. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 50.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar şartları uygun olması durumunda 3 ay ertelemeli olarak Kredi alabiliyor. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilir ve kredi onayını hemen kullanabilirsiniz.

Denizbank başta olmak üzere Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler kredi onayı almaları ile birlikte aynı gün içinde krediyi hesaplarına da yatırabiliyor. Vatandaşların acil nakit ihtiyaçları olması durumunda Denizbank Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası bu kişilere hızlı bir şekilde sonuç veriyor...

Denizbank üzerinden başvuru...

Denizbank yapmış olduğu Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli Kredi imkanını sms ile başvuru yaptırarak veriyor. Sms ile başvuru yapmanız için 32 80 numarasına kredim yazıp boşluk bırakıp kimlik numaranızı yazmanız yeterlidir. 32 80 numarasına yazmış olduğunuz bu mesaj ile birlikte hızlı bir şekilde kredi onayı olabilecek onaylanan tutarı hesabınıza yatırabileceksiniz. Denizbank mobil uygulaması kullanan vatandaşlar ise banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığı ile Kredi alabiliyor.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Özel bankalar arasında en çok tercih edilen Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu kampanyada Cep telefonunuz üzerinden mobil uygulamaya giriş yaparak sizlere banka şubesine gitmeden Kredi imkanı sunuyor. Kredi kullanacak olan kişiler başvurularını gerçekleştirmek için banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması gerekiyor. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız bireysel yazım boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık geliriniz ne kadar ise onu yazdıktan sonra 44 11 numarasına gönderin.

Garanti Bankası şubelerden onay veriyor...

50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanacak olan vatandaşlar Garanti Bankası şubelerine giderek işlemlerini kolay bir şekilde yapabilir. Garanti Bankası şubelerine giderek Kredi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak bu kredileri istedikleri zaman hesaplarına yatırabilir. Sigortalı olarak çalışan kişilerin 3 aylık sigortası olması ve banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması durumunda bu banka onay vermektedir.