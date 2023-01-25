Son dakika... Ziraat bankası gece açıkladı: Hesabı olan ve olmayan kişileri ilgilendiren nakit ödemesi detayları...

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştireceğini duyurdu. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden sosyal medya hesapları üzerinden ve banka şubeleri üzerinden yapılan duyurularda emekli olan kişiler ile birlikte sigortalı olarak uzun süredir aynı işyerinde çalışan tüm sigortalı olan vatandaşlara kredi imkanı sağlanıyor. Ziraat Bankası, gece yapmış olduğu duyuruyla birlikte vatandaşlara 100000 TL gibi yüksek limitli kredi limitleri açtığını açıkladı.

Ziraat Bankası, 100000 TL nakit kredi kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden 100000 TL nakit kredi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, işlem yapabilirsiniz. 100000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemelerini hızlı birşekilde hesaplarına yatırarak kullanabilmektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda 100000 TL kredi, sizlere borç kapatma kredisi olarakta verilmektedir.

Ziraat Bankası kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemelerini 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırarak hemen internet bankacılığı uygulaması üzerinden de alabilmektedir.

Ziraat Bankası banka müşterisi olmayan vatandaşlar ise en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimlikleriyle birlikte ve gelir belgesiyle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden alacakları kredi başvuru formu doldurarak işlem yapabilmektedirler. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde verilmektedir. Banka hesabı olan vatandaşlara daha düşük faiz oranlarıyla birlikte işlem yapan Ziraat Bankası, bu hafta içerisinde vermiş olduğu tüm kredilerde yüksek limitli kredi kullanacak olan vatandaşlara aynı zamanda borç kapatma kredisi imkanı da sağlamaktadır.