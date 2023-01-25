23 haberi emekliye! Emeklilere verilecek nakit ödemeler, Kimlik numarasına göre yatacak: 0-2-4-6-8 son hanesi önemli

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlara TC kimlik numaraları üzerinden özel bankalar tarafından ödemeler veriliyor. 3 banka tarafından yapılan duyuruda, kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte nakit ödemeler uygun faizlerle sizlere verilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kredi ödemelerinizin hızlı bir şekilde yapabilecek ve ödemeleri hesaplara yatırarak kullanabileceksiniz.

Akbank Emekli Kredisi Kampanyası...

Akbank üzerinden emekli olacak o da emekli maaşı alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını bankanın müşterisi olmasıyla birlikte Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapabilmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kredi kullanabilecek onaylanan krediyi hesaba yatıra bileceksiniz. Akbank Emekli Kredisi 50000 tl kadar sizlere verilirken, 3 ay ertelemeli kredi ödemesi gerçekleştiriliyor.

QNB Finansbank, Emekli Kredisi Kampanyası...

Emekli maaşını QNB Finansbank, üzerinden alan vatandaşlarda başvurularını kimlik numaraları üzerinden sorgulama gerçekleştirdikten sonra hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırabilir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu internet bankacılığı uygulamaları üzerinden hemen yapabilirsiniz. Emekli olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonuç alabilmektedir. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurarak veya TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj göndererek kredi alabilirsiniz.

Denizbank, Emekli Kredisi Kampanyası...

Emekli maaşını DenizBank üzerinden alan vatandaşlarda başvurularını banka şubelerinden banka internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolay birşekilde yapabiliyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde alabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde şartları uygun olan kişiler, 5 dakikada sonuç alabilir. Emekli olup, kredi kullanmak istiyorsanız sizlerde, Denizbank'ın vermiş olduğu 50000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.