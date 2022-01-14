Para İhtiyacı Olan Emeklilere Bankalar Birleşerek Destek Verdi, Faizsiz Nakit Başvurusu Ekranı Bugün Açıldı

Emekli olan vatandaşlar için faizsiz olarak nakit kredi kampanyası bugün itibariyle başladı. Emekli olan kişiler, kamu katılım bankaları üzerinden faizsiz olarak acil ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Son dakika kampanyası ile birlikte vatandaşlar için yeni bir kampanya yapan katılım bankaların yapmış oldukları, kampanyalarda faizsiz olarak işlem yapacak. Nakit kredi kullanmak isteyen kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşları üzerinden 100000 TL'ye kadar istedikleri zaman ihtiyaç kredisi konut kredisi ve taşıt kredisi kullanabilir, bu kredilerde sıfır faiz ve işlem yapabilir.

Ülkemizdeki katılım bankaları, vatandaşlara İslami şartlara uygun olarak faizsiz olarak bankacılık hizmeti sunmaktadır. Faizsiz olarak alacağınız bu ihtiyaç kredisi konut kredisi ve taşıt kredilerinde bankalar kar payı oranlarıyla, vatandaşlara kredi imkanı sunmaktadır. Emekli olan kişilerde, Emekli Kredisini faizsiz olarak kullanmak istiyorlarsa, Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası veya emlak, Katılım Bankası üzerinden kredi başvurusu yaparak, faizsiz nakit kredi kullanabilirler.

Ziraat katılım bankası faizsiz emekli kredisi veriyor

Kamu katılım bankası olarak hizmet veren Ziraat Katılım Bankası üzerinden işlem yapacak olan kişiler ve en yakın Ziraat Katılım Bankası şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte emekli kredisi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Katılım Bankası şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte emekli kredisi başvurusunda bulunan kişiler, faizsiz, emekli kredisi almaları durumunda kredilerine hemen aynı gün içerisinde hesaplarına yatırabilirler. Bankanın istediği tek şartı, bankaya emekli maaşınızı taşımak olacaktı. Emekli maaşınızı Ziraat Katılım Bankası şubelerine taşıyarak, kredi başvurusunda bulunabilir ve emekli olarak alacağınız İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.

Emekli maaşınızı Ziraat Katılım Bankası şubelerine taşımanız durumunda 2500 TL ve üzerinde emekli maaş alan vatandaşlara ayrıca bu bankadan 750 TL'ye kadar da emekli promosyonu da alacaklardır.