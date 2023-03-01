Son Dakika: Ziraat Bankası devlet destekli 0.99 faizle nakit ödemeye başlayacak, Yarın kampanya tanıtılacak

Ziraat Bankası, yapacağı kampanyalar ile birlikte sürekli olarak güncel takip edilen bankaların başında gelmektedir. Kamu bankası olan Ziraat Bankası yapmış olduğu son dakika kampanyası ile birlikte 0.99 faiz oranları ile vatandaşlara ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı.

Banka, resmi internet sitesi üzerinden ve bankanın resmi sosyal medya hesapları üzerinden de yapılan bu duyuruda, 0.99 faiz oranları ile kredi alacak olan kişiler için bazı şartlar oluşturuldu. Acil ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyada, Ziraat Bankası, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlayacak.

Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, bankadan kredi alacak olan kişiler içinde şartları ve listeli olarak açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve bankadan maaş alan vatandaşlar, Ziraat Bankasının yapmış olduğu düşük faizli kredi kampanyasına devlet destekli olarak katılabilecek.

Sigortalı olarak çalışan veya emekli olan kişiler ile birlikte devlet memuru olan kişiler, Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, hızlı bir şekilde bu bankadan istedikleri ihtiyaçlarda kredi alabiliyor. On bin TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilerin emekli olması ve emekli maaşını bunun banka üzerinden alması gerekmektedir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız, 36 ay vadeli, son dakika, kredi kampanyası olan 0.99 faizli 10000 TL kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Ziraat Bankası Kredi Kampanyası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden 0.99 faizli 10000 TL acil destek kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesine giriş yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, 10000 TL Acil Destek Kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler banka hesapları var ise hiçbir şekilde bankaya gitmeden imza atmadan hızlı bir şekilde kimliksiz, kredi kullanabiliyor.

Ziraat Bankası, kimliksiz, kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler banka hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte bankanın kendi resmi mobil uygulaması olan Ziraat Bankası, mobil uygulamasına giriş yaparak, düşük faizli krediler hakkında bilgi alabilir ve Kredi Başvurusu yapabilir.

Ziraat Bankası, ayrıca banka şubeleri haricinde, ATM üzerinden ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu imkanı sağlamaktadır. Emekli olan kişiler için ayrı bir parantez açarsak emekli maaşını ilk defa bu bankayı taşıyacak olan kişiler yüksek limitli krediler kullanabilecekleri gibi, ayrıca diğer bankadaki olan tüm borçlarını kapatan, borç transferi kredisi alabilirler. Bankanın, güncel kampanyalarını öğrenmek için ve güncel faiz oranları hakkında bilgi almak istiyorsanız, resmi internet sitesine giriş yapabilirsiniz.