Son Dakika: Ziraat Bankası 2 Ay İçinde Başvuru Yapan Kişilere 100.000 TL Ödeme Yapacak...

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurularında bulunacak olan vatandaşlar, 100000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa, Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak yüksek limitli kredi kullanabilmektedirler. Ziraat Bankası, resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, özellikle bireysel müşterilerine 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmaları ile birlikte ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapacak olan bu bankadan emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, kredi alabilmektedir. Devlet memuru olan ve kredi ihtiyacı olan kişilerde, Ziraat Bankasının başlatmış olduğu bu kampanyalara katılarak, kredi imkanından faydalanabilmektedirler.

Ziraat Bankası, kamu bankası olmasından dolayı özellikle emekli olan vatandaşlar için yapmış olduğu kampanyalarda bir adım önde durmaktadır. Emekli maaşınızı Ziraat Bankasına taşıdıktan sonra başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli olarak işlemler gerçekleştirilmektedir. Emekli maaş hesabı üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyalar ile birlikte sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başvurusunu gerçekleştirmek isteyen kişiler, ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra 5 dakika içerisinde banka şubelerine gitmeden de işlemlerini yapabilecek ve bu bankadan ihtiyaç kredisini istedikleri zaman kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli olarak 50000 TL, 100.000 TL ise 24 ay vadeli olarak verilmektedir.

Banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların hesapları olması durumunda yıllık kredi başvurularını gerçekleştirebilmeleri için internet bankacılığı uygulamaları gerekmektedir. Ziraat Bankası internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler aynı gün içinde hesaplarına onaylanan tutar kadar kredileri hesaplarına yatırılabilmektedir. Ziraat Bankası kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda da son işyerinde uzun süredir çalışıyor olması, banka tarafından istenmektedir.