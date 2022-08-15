Ev Hanımlarına Ödemeler Yapıldı! Bankaların Önlerinde Kuyruk Oldu, Başvuru Yapanlar 20.000 TL Alıyor...

Ev hanımı olan ve nakit ihtiyacı olan kişiler için yapılan kampanya sonrasında bankalardan başvuru alınmaya başlandı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli 20000 TL nakit kredi vereceğini açıkladı. Bu kredileri kullanacak olan vatandaşların sigortası olmaması, ve ev hanıma olması durumunda da banka kredi puanına bakılarak onay verilecek ve yüksek kredi puanı olan vatandaşlar, gelir belgesiz 20000 TL kredi kullanabileceklerdir.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, aynı gün içerisinde ihtiyaç kredisini kullanabilmek için cep telefonları üzerinden mobil uygulamaya giriş yapması gerekiyor.

Denizbank kredi başvurusu yaparak 20.000 TL ödeme alın!

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olan kişilere 36 ay vadeli kredi imkanı sağlanacağı açıklandı.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında 20000 TL kredi başvurusunu, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da yapabileceksiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaktır.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi imkanı sağlanmaktadır.

Banka şubelerine giderek başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların sadece internet üzerinden onay almaları durumunda kredi onayı ile birlikte banka şubelerine gitmesi gerekiyor. Sms ile veya internet üzerinden onay almanız durumunda size en yakın banka şubesine giderek, Denizbank, ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.