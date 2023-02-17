Son Dakika: YÖK Başkanı Özvar Üniversitelerin Bahar Dönemi Hakkında Açıklama Yaptı

Üniversiteler ile ilgili son dakika açıklamalarında bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar merak edilenleri yanıtladı. 20 Şubat itibarıyla uzaktan eğitimin başlayacağını ifade eden Özvar nisan ayı başında da yeniden değerlendirmelerin yapılacağını ve hibrit eğitimin olabileceğini anlattı. Bunun yanı sıra bahar döneminde talep edenlerin kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildiği açıklandı.

Üniversitelerde uzaktan eğitim hakkında önemli açıklamalarda bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ülkemizde örgün öğrencilerin toplam 'inin ya bölgede ikamet etmekte olduğunu ya da bölgede eğitim almakta olduğunu açıkladı. Maalesef öğrenciler ve personeller arasında da kayıpların bulunduğu ifade edildi. Neredeyse tüm üniversitelerin depremden etkilenmiş paydaşlar ile dolu olduğu belirtildi ve kampüslerin ikamet ve barınma anlamında önemli bir rol aldığı açıklandı. Mühendislik ve tıp fakültelerinden gönüllü elemanların hala bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü de konu hakkında açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Daha önce 2022- 2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile yapılmasına karar verildiğini ifade eden Yükseköğretim Kurulu YÖK Başkanı Erol Özvar, ön lisans, lisans ve lisansüstü bölümleri için bir dizi kararlarını alındığını açıkladı. 20 Şubat tarihinde buna göre bahar döneminin başlayacağını belirten Erol Özvar alınan kararların da nisan ayı başı itibariyle tekrardan gözden geçirilerek uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanması ile hibrite eğitimin de değerlendirileceğini ifade etti.

Depremden etkilenen illerde bulunan bir kısım üniversitelerin ortak çalışmalar yapmak üzere bazı üniversitelerle eşleştirildiği bilgisi de açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Özel öğrencilik hakkında da bazı kararların alındığını ifade eden Erol Özvar depremden etkilenen şehirlerde ya da 1. dereceden yakını bu şehirlerde yaşayanların talep etmeleri durumunda 1. derecedeki yakınının bulunduğu illerdeki üniversitelerin eşdeğer bölümünde özel öğrenci olunabileceğini ifade etti. Bununla birlikte kayıt dondurma konusunda da bazı kolaylıkların getirildiği ve bu sürenin azami öğrenim süresinden de düşmeyeceği açıklandı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar üniversitelerde bahar döneminin 20 Şubat tarihinde uzaktan eğitim ile başlatılabileceğini belirtirken nisan başı itibariyle de yüz yüze eğitimin de bulunduğu hibrit seçeneğinin değerlendirileceğini ifade etti.

Uygulamalı programlar hakkında da bir bilgi paylaşım gerçekleşti ve YÖK Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumlarında bulunan uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini açıklayarak dikkatleri üzerine topladı.

Üniversite öğrencilerinin gündeminde “Üniversiteler ne zaman açılacak, uzaktan eğitim mi yapılacak?” sorusu yer alıyor. Türkiye'de pek çok ilde hissedilen depremlerin yaşanması sonrasında cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversiteler için uzaktan eğitim kararının çıktığını belirtmişti. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ise kısa süre önce uzaktan eğitim kararının alınması sonrasında üniversiteler hakkında yeni bir açıklamada bulundu ve gündemde yer alarak adından söz ettirdi.

Erol Özvar'ın yapmış olduğu açıklama sonrasında nisan ayı başı itibariyle yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğinin değerlendirileceğini belirtmesi ardından yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyor.