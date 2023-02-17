Herkes bekliyordu! Devlet destek ödemeleri için gaza bastı! 1.062 TL, 1.536 TL, 2.500 TL nakit veriliyor!

Devlet destek ödemeleri için gaza bastı! 1.062 TL, 1.536 TL, 2.500 TL nakit veriliyor! Herkes bekliyordu! Dar bütçeli vatandaşlara yönelik hazırlanan yardım ödemeleri devlet kanalıyla gerçekleştiriliyor. Şartlara uygun bireylere aylık periyotlarda binlerce liralık ödemeler gerçekleştiriliyor. Bu ödemeler farklı alanlarda ve farklı miktarlarda veriliyor. Devlet tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda bu destek ödemelerinden siz de faydalanabilirsiniz.

Bakanlık yardım paketlerini ayrı şartlar dahilinde değerlendiriyor. İlk şartlardan bir tanesi hane geliri üzerinden hesaplanıyor. Şart değerlendirmesi yapılırken hanede kişi başı gelirin asgari ücretin 3/1’inden fazla olmamasına gerekmektedir. Diğer kategorideki yardım paketi içinse herhangi bir gelir şartı uygulanmıyor. Dar bütçeli vatandaşlar başvurularını ileterek yardımlardan faydalanabiliyor.

Doğalgaz Destekleri

Bakanlığın sağladığı yardımlar kapsamında doğalgaz desteği de vatandaşlara sunulmaktadır. Doğalgaz desteğinden istifade etmek isteyen vatandaşlarda gelire bakılmıyor. Ev sahipleri dahi başvuruda bulunarak yardımdan faydalanabiliyor.

Destek kapsamında vatandaşlara ne kadar ödendiği de merak edilen noktalar arasında. Soğuk bölgelerde yaşayanlara daha yüksek ödemeler yapılmaktadır. En az 900 TL ile 2500 TL arasında destek ödemeleri alınabilmektedir. Doğal gaz imkanı sunulan bir bölgede yaşıyor iseniz ve dar gelirli iseniz işte bu yardımdan siz de faydalanabilirsiniz.

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