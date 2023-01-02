SON DAKİKA: Yeni müjde biraz önce verildi! Ayda 2.051-15.397 TL destek parası verilecek!

SON DAKİKA: Ayda 2.051-15.397 TL destek parası verilecek! Yeni müjde biraz önce verildi! Ayrıca Genel Sağlık Sigortası ve Bağ-Kur prim borcu olanlar ve aileleri için yeni imkan geldi... Vatandaşlara pek çok kolaylık da sağlanıyor. Sosyal güvencesi olmayanlar aylık ödemeyle GSS kapsamına alınırken; 18 yaş altı çocukların, gençlerin, düşük geliri olanların primi devlet tarafından karşılanıyor. Bağ-Kur, GSS prim borcu olanlara da sağlık hizmeti yolu açılıyor.

YENİ İŞÇİ ALANA AYDA 2.051-15.397 TL DESTEK

Bu arada gençlerin, kadınların ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik prim teşviki de 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı. Bu kapsamda mevcut çalışanlara ilave olarak yeni işe alınanlar için destek sağlanacak. İşverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Aylık destek 2 bin 51 ile 15 bin 387 lira arasında olacak. Bu destek, 6 ile 54 ay arasında sürüyor.

ÇOCUKLARA-GENÇLERE MUAFİYET

18 yaş altı bütün genç ve çocuklar da GSS kapsamında yer alıyor. Bu yaştakiler için bir prim yatırılması ya da gelir testi yapılması gerekmiyor. Ayrıca gençlerin mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca sağlık primlerini devlet karşılıyor. Burada bir yaş sınırı da var. Lise mezunlarının yaş sınırı 20, üniversite mezunlarının ise 25.

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