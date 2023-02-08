Son dakika: Yeni Kimlik Kartı Olanlar Bankadan 44.000 TL ödeme alıyor!

Denizbank, Akbank tarafından yapılan kampanyada, TC kimlik numaraları üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilerin yeni kimlik kullanmaları durumunda 44000 TL kredi ödemeler alabiliyorlar. Eski kimlik kullanan vatandaşlar, 2023 Ocak ayı itibariyla artık bankalardan işlem yapamıyor. Bu sebepten ötürü de 44000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara, Denizbank ve Akbank tarafından yapılan kampanyada 44000 TL ödeme, yeni kimlik kartları ile birlikte ve TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte verilmektedir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Denizbank ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olmanız durumunda kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulama ile birlikte kredi notu yüksek olması gerekiyor. Denizbank ve Akbank, yapılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşlara belirtilen politikalara göre uygun faizlerle ödeme vermektedir.

Denizbank üzerinden başvuru gerçekleştirecek olan vatandaşların kredi başvuruları, cep telefonları üzerinden SMS atarak da yapılabiliyor. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz kredim TC kimlik yazarak bu mesajı 32 80 numarasına gönderebilirsiniz. Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız da kredi başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden SMS atabilirsiniz. Akbank, SMS ile kredi başvurusu için kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndermeniz durumunda SMS ile başvuru yapacaksınız.

Akbank ve Denizbank, aynı zamanda kendi banka müşterileri olmaları durumunda kişilere kimlik numaraları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi ödemesi vermektedir. Akbank üzerinden internet bankacılığı kredisi almak istiyorsanız, Akbank Direkt uygulaması üzerinden DenizBank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu internet bankacılığı uygulaması üzerinden almak istiyorsanız da Deniz, Mobil üzerinden başvuru yapabilirsiniz.