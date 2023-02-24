Son dakika Yardım parası ödemesi: İhtiyaç Sahiplerine Sosyal Yardım Müjdesi!

E devlet üzerinden ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım müjdesi! İhtiyaç sahibi ailelerin beklediği yardım ödemeleri başladı. E devlet üzerinden başvuru yapanlara 5 bin lira tutarında ödeme yapılacak. Konu hakkında tüm detaylar haberimizde…

E-devlet sistemi üzerinden başvuru yapılması halinde vatandaşlara 5 bin lira tutarında ödeme yapılacak. E devlet üzerinden başvuru yapılarak başvuru formu doldurulması halinde 5 bin liralık devlet desteği sağlanacak. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlara destek verilecek. Başvuru yapmak için bazı şartlar gerekiyor. İşte konu hakkındaki merak edilenler detaylar…

Başvurulması Halinde 5 000 TL Ödeme

İhtiyaç sahibi aileler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Her ay düzenli olarak verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri birçok ailenin ihtiyacını gideriyor. Bakanlık tarafından sunulan destek ödemelerine e devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. Bunun yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden de başvuru yapma imkânı bulunuyor. Sisteme giriş yapıldıktan sonra arama kısmına Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu yazılarak formu doldurulur.

Başvuru Şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemeleri düzenli olarak her ay yapılmaktadır. Yapılan son güncelleme ile ihtiyaç sahibi ailelere aylık 5 bin lira ödeme yapılacağı belirtildi. Bakanlık tarafından belirlenen şartları sağlayan kişilere ödeme yapılacak. Hane geliri, asgari ücretin üçte birinden az olan kişilere başvuru yapmaları halinde ödeme yapılacak. Yapılan başvurular 3 gün içerisinde incelenerek sonuca bağlanıyor.

Bakanlık tarafından yapılan ödemeler bazen tek seferli olarak bazen de her ay düzenli olarak yapılıyor. Başvuruda bulunan kişilerin aranan şartları sağlaması halinde ödeme alabilecek. 65 yaş üstü olan vatandaşlara yaşlılık aylığı verilirken, engelli vatandaşlara ise engelli maaşı verilmektedir.