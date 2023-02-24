Emekliler Bunları Yaparsa 2500 Lira Fazla Maaş Alacak! Emekli Maaşı Nasıl Artar?

Çalışan kişilerin emekli maaşı, iş hayatında aktif olarak ne kadar süre çalıştığı ve ne kadar gelir elde ettiği gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Birçok kişi, emekli olacakları zaman ve alacakları maaş miktarını araştırırken, genellikle memnun kalmazlar ve emekli maaşlarını artırmak için çeşitli yollar ararlar. Bu konuda uzman kişiler, vatandaşların bu arayışlarına kulak vererek, emekli maaşını yükseltmek için gerekli adımların neler olduğunu paylaştılar.

Uzmanlar, belirli bir süre aktif olarak çalışmış ve emeklilik yaşına yaklaşmış kişiler için emekli maaşlarını artıracak formülü paylaştı. Emekli maaşı, çalışanın aldığı her karar ve attığı her adımdan etkilendiği için bazı yöntemlerin maaşın artmasına sebep olabileceği haberi milyonlarca vatandaşın sevinçle coşmasına sebep oldu.

İŞVERENİNİZE İZİN VERMEYİN

Emekli maaşının belirleyici faktörü, kişinin aylık geliridir ve işverenler genellikle asgari ücret gösterir. Bu duruma dikkat edin ve ikramiye, kira yardımı, prim gibi nakit ödemeleri ekletin. Emekli maaşı başvurusu yaparken maaş bordronuzu teslim edin.

MAAŞINIZI TAVANDAN BİLDİRİN

Son 3 senede maaşlarını tavandan bildiren SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarında 1500 liraya kadar artış olduğu gözlemlendi. Daha yüksek emekli maaşı alma şansı için siz de maaşınızı tavandan bildirebilirsiniz. Ayrıca, emekli maaşınızın belirlenmesinde önemli olan faktörün çalışma süreniz değil, brüt maaşınız yani prime esas kazancınız olduğunu unutmayın. Bu sebeple, kazancınızı mümkün olduğu kadar yüksek bildirmeniz, hem erken emekli olma fırsatı ve hem de artan emekli maaşı açısından size avantaj sağlayabilir.

2000 SENESİ VE ÖNCESİNDE ÇALIŞAN VATANDAŞLARI İLGİLENDİRİYOR

Emekli maaşı hesaplaması, prim ve kazancın yanı sıra 2000 yılından önceki çalışma durumunuza da bağlıdır. 2000 yılından önce çalışanların emekli maaşlarının daha yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Ayrıca, erkeklerin 55 yaşından sonra ve kadınların 50 yaşından sonra her çalıştıkları her sene için emekli maaşlarında yüzde 1 artış yaşanır. Örneğin, 60 yaşında emekli olan bir kadının emekli maaşı yüzde 10 artacaktır.

SSK MI BAĞKUR MU FAZLA MAAŞ ALIR?

Çoğu uzmanın ortak görüşü, SSK’dan emekli olmanın BAĞ-KUR’dan emekli olmaktan daha avantajlı olduğudur. Bu sebeple, SSK ve BAĞ-KUR arasında seçim yapma şansı olan vatandaşlar genellikle SSK’yı tercih etmelidir. Özellikle, 2000 yılından önce BAĞ-KUR’a kayıt yaptıran ve sonradan SSK’ya geçen vatandaşların emekli maaşında yüzde 15-20 oranında artış yaşanabileceği belirtilmektedir.

BORÇLANMA HAKKI

Emekli maaşını yükseltmenin bir yolu da doğum yapan kadınlar, askerlik yapan erkekler ve yurtdışında yaşayan çalışanların borçlanma hakkını kullanmasıdır. Ancak bu fırsattan yararlanabilmek için 2000 yılı öncesinde doğum yapan veya askere gidenler ile yurtdışında yaşayan vatandaşlardan olmak gerekmektedir.

EK İŞİNİZ VARSA BİLDİRİN

Çalışanların, sigortalı olarak bir ek işte daha çalışması durumunda, bu geliri SGK'ya bildirmeleri emekli maaşlarını yükseltebilir. Örneğin, ana işinden 5000 lira maaş alan bir kişi, ek işinde de 2500 lira gelir elde ediyorsa, emekli maaşı yüzde 50 artacaktır.

BAKTIĞINIZ KİŞİLERİ EKLEYİN

Emekli maaşı başvurusunda bulunurken, doldurulması gereken tahsis formunda mutlaka tüm sorumluluklarınızı belirtin ve eşinizi, çocuklarınızı ve anneniz gibi bakmakla yükümlü olduğunuz kişileri yazın. Bu, yakınlarınıza verdiğiniz destekten dolayı emekli maaşınızda artış sağlayabilir.

HİZMET TESPİT DAVASI

SGK tarafından çalışan kişinin sigortası geç başlatılmış ya da hiç yapılmamışsa veya SGK'ya eksik bilgi verilmişse, bu kişi hizmet tespit davası açarak emekli maaşını yükseltebilir.