Türkiye'de sosyal yardımlar ve destekler, vatandaşların hayatlarını daha kolay ve rahat bir şekilde sürdürebilmeleri için büyük bir önem taşır. Bu yardımlar arasında yer alan çocuk yardımı, kadınlara yönelik destekler ve diğer türden yardımlar, dar gelirli ailelere ve ihtiyaç sahibi bireylere nefes aldırıcı bir destek sunar. Bu anlamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyerek, yardım projelerini aktif bir şekilde sürdürmektedir. Bu yardımlardan biri de 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik verilen yaşlılık maaşıdır.

Ülkemizde yaşlı bireylerin yaşamlarını daha kolay sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla 65 yaş aylığı adı altında bir destek sağlanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik olarak bu destek ödemesini gerçekleştirmektedir. Bu yardım, yaşlı bireylerin maddi zorluklarını hafifletmeye yardımcı olmayı hedeflemektedir. Yaşlılık aylığı, dar gelirli ailelerin ve ihtiyaç sahibi yaşlıların hayat standartlarını yükseltmeyi amaçlar.

2023 yılında gerçekleşen asgari ücret artışının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yardımlar da zamlandı. Bu çerçevede, 65 yaş aylığı da artırıldı ve Eylül ayında daha yüksek bir miktar olarak hesaplara yatırılacak. 65 yaş aylığına yapılan bu zammın ardından vatandaşlar, daha rahat bir yaşam sürdürme fırsatını elde edecekler.

65 yaş aylığından yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci oldukça basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Başvurularını E-devlet üzerinden yaparak gerekli belgeleri sunan bireyler, başvuru şartlarını sağladıklarında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında ödemeleri almaktadır. Bu nedenle Eylül ayına yönelik başvuruların arttığı gözlemlenmektedir. 65 yaş aylığından yararlanmak isteyen bireylerin sağlamaları gereken şartlar şunlardır: