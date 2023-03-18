Son Dakika: Vodafone’ dan Büyük Kampanya: Hat Sahiplerine 15 Gün Süre Verildi!

Hat sahipleri gün geçmiyor ki yeni uygun tarifeler aramasın. Yüksek faturalar, yüksek internet faturaları vatandaşı yeni tarifeler aramaya yönlendiriyor. Üç büyük şirket olan Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom şirketleri avantaj paketleri ile müşterilerinin karşısına yeni tarifeler ile çıkmaktadır. Vodafone yapmış olduğu açıklamada her hangi bir sebepten dolayı faturasını kapatan ya da taşıyan müşterilere kampanya detaylarını açıkladı.

On Beş İçinde Ödemeler İade Ediliyor

Kurumsal firmalar müşteri çekmek için ya da müşterilerini kaybetmemek için kampanyalar yapmaya devem ediyor. Bunlardan biri de Vodafone. Vodafone müşterilerine sunduğu kampanya deltalarını şu şekilde açıkladı. Vodafone hesaplarda kalan bakiyelerin müşterilere geri ödeneceği açıklamasını yaptı. Her hangi bir sebepten dolayı hattı kapanan ya da tarife, taahhüt süreci biten müşterilerine başvuru yapmaları durumunda 15 içinde, içeride kalan hesaplarını geri ödeyeceğini duyurdu. Faturalı ve faturasız hattı olan tüm müşterileri kapsamaktadır kampanya...

Başvuru Ne Zaman Yapılacak

Vodafone müşterilerine yaptığı açıklamada faturalı ve faturasız hat sahiplerini ve numarası iptal olmuş ya da taşımış olanların 24 ay içinde başvuru yapabileceklerini bildirdi. Yirmi dört ay içerisinde başvuru yapmış olan vatandaşın ödemelerinin on beş gün içinde geri iadesinin yapılacağı bildirildi. Bu süre zarfında iade isteğinde bulunmayan Vodafone kullanıcılarının da yirmi dört ay boyunca haklarının saklı kalacağı açıklandı. 24 ay içinde her hangi bir Vodafone bayiligine giderek iade başvuru da bulunup iade süreci başlatılabilir. Yeniden hat açılması ya da hattın yeniden vodafona taşınması durumunda bu haklardan yararlanabilecekler. Daha ayrıntılı bilgi almak isteyenlerde Vodafone bayilerini ya da internet sitesini ziyaret ederek istenilen bilgilere en kısa sürede ulaşabilirler.

İadeler Nasıl Yapılır

Vodafone yetkilileri müşterine kolaylıklar sunmaya devam ediyor. Hat operatörleri sahibi olan Vodafone bayiliğine giderek bu süreç başlatılabilir. Başvuru yapılmasının ardından 15 günlük bir bekleme ile birlikte bakiye otomatik olarak hesaplara nakit bir şekilde aktarılmış olacaktır. Hattını iptal eden ya da taşıyan kişi başvuru yapmaması halinde hakkı iki sene boyunca saklı olarak kalmaya devam edecektir.