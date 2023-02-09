Son dakika: Vatandaşlara yakıt yardımı başladı! Hemen almak için bunu yapmanız lazım

Son dakika: Hemen almak için bunu yapmanız lazım... Vatandaşlara yakıt yardımı başladı! Yapılan yardımlar sayesinde vatandaşların yaşam şartları yükseliyor. Yapılan yardımların bazıları aylık olarak düzenli ödenirken bazıları ise dönemsel olarak ödeniyor. Bu yardımlara erişmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden e-devlet sitesine girip Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sayfasından başvuruda bulunabilirler. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına doğrudan gidip başvuruda bulunma imkânı mevcuttur.

Yakıt Yardımı Kimlere ve Ne Kadar yapılıyor?

Geliri düşük hanelerin yakıt masraflarına ayırabilecekleri meblağlar yüksek olamamaktır. Haliyle hanede kalan kişiler soğukta yaşamak zorunda kalmaktadır. Bu durum sağlık sorunlarına yol açabileceğinden ve kişileri mutsuz ettiğinden devletimiz bu hanelere yardımcı olmaktadır. Yardımlar oldukça çeşitlidir. Belediyelere başvuran hanelere fatura yardımı yapılmaktadır. Yardıma hak kazanan kişiler faturalarını PTT şubelerine getirip ödeme alabilmektedir.

Ayrıca Türkiye Kömür İşletmeleri de ihtiyacı olan hanelere kömür yardımında bulunmaktadır. Hanelerin yardımdan yararlanması için gelirlerinin asgari ücretin 3/1’inden düşük olmalıdır. Her haneden bir kişinin yardım için başvurması yeterli olmaktadır. Birden çok başvuru olduğunda sadece birisi değerlendirilmektedir.

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