3'lüsü tamı tamına 52 lira 50 kuruşa satılacak! A101 9 Şubat aktüel kataloğu damping tesiri yaratacak! A101 9 Şubat aktüel kataloğu milyonların dikkatini çekmeyi başaracak bir geniş skalada geliyor. Firma bu aya özel yeni indirimleri perşembe günü itibariyle aktif etmeye hazırlanıyor. 9 sayfa olarak hazırlanan kataloğda öyle indirimler aktif edilecek ki gören kendisine en yakın şubenin yolunu tutacak. İndirimli ürünleri merak edenler için tek tek paylaşıyoruz.

A101 9 Şubat aktüel kataloğu damping tesiri yaratacak. 3'lüsü tamı tamına 52 lira 50 kuruşa satılacak. 81 ilde 10 bin üzeri şubeyle aktif olarak ürün satışına devam eden A101 yine dikkat çekecek bir kataloğda müşterilerini şubeye bekliyor. Haftanın en çılgın indirimlerini tek tek duyuran market haftanın ilk fırsatlarını yarın sabah itibariyle devreye almaya hazırlanıyor. İşte A101 9 Şubat aktüel kataloğu kapsamlı ürün listesi karşınızda olacak.

BOMBA İNDİRİMLER BAŞLIYOR

A101 yine dikkat çekecek bir kataloğda müşterilerini şubeye bekliyor. 9 sayfa olarak hazırlanan kataloğda sürpriz indirimler var.

A101 9 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

Fakir Kaave Lone Türk Kahvesi Makinesi 649 TL

JUNO Kurdeleli Peluş Terlik 39,95 TL

Flavel Çay Makinesi 549 TL

Aprilla 2’si 1 Arada Saç Şekillendirici 199 TL

Phılıps 50 ekran HD Smart TV 9499 TL

SEG CM 910S 9 KG Çamaşır Makinesi 6799 TL

Arzum Blanco El Blender Seti 599 TL

Aprilla Su Dalgası Maşası 279 TL

Arzum Blanco El Blender Seti 599 TL

Aprilla Retro Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi 179 TL

Hascevher 2’li Tava Seti 129,95 TL

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