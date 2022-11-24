Bankalara borcu olan vatandaşlara önemli duyuru! Borç kapatma kredisi ile borçlar kapanıyor! Resmen başladı!

Vatandaşların, son yıllarda yaşamış olduğu ekonomik kriz, enflasyon ve gelir seviyelerindeki düşüş nedeniyle bir çok farklı konuda nakit ihtiyaçları acil olarak gündeme gelebilmektedir. Özellikle okul ihtiyaçları, sabit giderler, gıda harcamaları ve benzeri gibi maliyetler nedeniyle nakit ihtiyaçları, insanları çeşitli bankalardan kredi ya da nakit avans gibi ürünleri kullanmak durumunda bırakmaktadır.

Durum böyle olunca vatandaşların borcu tek bir bankada değil artık birkaç bankada birkaç ürün neticesinde olmaktadır. İşte bu durumda yine bankalar tarafından vatandaşların avantajını olacak önemli bir kampanya duyurusu bugün itibari ile yapılmıştır.

Bu kampanya kapsamında farklı bankalarda bulunan çeşitli nakit borçlarınızı borç kapatma kredisi adı altında kamu bankalarında toplayabilir ve ödemeye hemen uygun taksit seçenekleri ile başlayabilirsiniz.

Özellikle, kamu bankaları olan ziraat Bankası, halk bankası ve Vakıfbank tarafından yapılan bu kredi kapsamında, piyasadaki en uygun faiz oranları kullanılırken diğer bankalardaki bütün borçlarınızı bu bankalara transfer edebilir size en uygun taksit limitleri kapsamında ödemelerinizi hemen başlayabilirsiniz. Üstelik almak istediğiniz miktara bağlı olarak farklı taksit seçenekleri sizlere uygulanırken yine faiz oranları da piyasadaki en uygun ve en düşük oranlar kapsamında sizlere sunulmaktadır.

Kamu bankası ile çalışmanın avantajları burada görebilirken aynı zamanda ödeme seçeneklerini dahakine üç ay erteleme ya da 36 aya varan seçenekleri ile gerçekleştirebilirsiniz. Zaman kaybetmeden hemen başvuru adımlarını atabilir ve borçlarınızı kapatabilirsiniz.