Son Dakika: Vakıfbank devlet destekli 0.49 faizlerle nakit imkanından faydalanacaklara müjde verdi!

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar, devlet destekli olarak 0.49 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını, Vakıfbank üzerinden gerçekleştirebilecek. Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara hemen 0.49 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır.

Devlet bankası olan Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere özellikle bu faiz oranlarından yararlanabilmeleri için Aralık ayında başvurularını gerçekleştirerek, sadece 5000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı. Kampanya şuan çalışmalara devam edilen bir kampanya olduğu için internet siteleri üzerinden detaylı bilgilere ulaşamayabilirsiniz.

Vakıfbank, yapmış olduğu bu kampanyada, devlet destekli olarak vereceği ihtiyaç kredilerinde, özellikle 5000 TL'ye kadar alacağınız ödemelerde 0.49 faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanacak olan kişilerin banka müşterisi olmasını istiyor. Vakıfbank 0.49 faiz oranlarıyla birlikte nakit kredi kullanacak olan kişilerin daha önce kendi bankası üzerinden kredi kullanmış ve emekli olmuş olması durumunda da emekli maaş hesapları üzerinden 5000 TL'ye kadar 24 ay vadede 0.49 faizlerle kredi ödeyecek.

Daha yüksek limitlerde kredi kullanacak olan vatandaşlara da kendi banka müşterisi olması durumunda düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanı sağlayacak olan Vakıfbank, aralık ayı sonuna kadar yapacağın kampanyalarda en düşük faiz oranlarından yararlanarak, özellikle kendi bankasından emekli maaşı alan vatandaşlara destek kredileri vermeye devam edecek.

Vakıfbank üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kredi almak istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesi üzerindeki güncel kredi faiz oranlarına hemen öğrenebilirsiniz. Devlet bankaları tarafından düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanacak olan kişilerin özellikle daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olmasına bakılmaktadır.