15 milyon emekliye şimdi müjde verildi! Cumhurbaşkanlığı onaylı ek ödemeler gündeme düştü

Emekli maaş alan vatandaşlar, bankalar üzerinden ek ödeme almak istiyorlarsa, Cumhurbaşkanlığı onaylı EK ödemeleriyle birlikte hesaplarına 50000 TL'ye kadar nakit kredi alabilmektedir. Emekli maaşı olan ve nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen politikalara uygun olarak aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilecektir.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız, Cumhurbaşkanlığı onaylı ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak sizlerde daha önce kredi kullansanız bile 50000 tl kadar değerlendirmeye girerek nakit kredi alabileceksiniz. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden almanız durumunda hemen aynı biçimde işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve onaylanan bu krediler hesaplarınıza yatırarak hemen kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, bankadaki almış oldukları internet şifreleriyle birlikte internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi kullanabilmektedirler. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden destek kredisinden faydalanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde bankalar, sonuç verecek, onaylanan kredileri hesaplarınıza yatırarak hemen aynı gün içinde, kullanmanıza da olanak sağlayacaktır.

EMEKLİ KREDİSİ

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç vereceğine ve onaylanan bu kredileri, hesaplara yatıracağını açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara banka şubeleri üzerinden de kimlikleriyle birlikte kredi imkanı sağlarken, emekli olan vatandaşlara Emekli Kredisi adı altında daha yüksek limitlerde de hem borç kapatma kredisi, hem de tüketici kredisi kullandırmaktadır. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm kredilerde, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların emekli maaş hesapları üzerinden alacakları bu kredilerde daha yüksek limitlerde krediler kullanmak içinde borç kapatma kredileri alabileceğini söylemek istiyoruz.