Son dakika: VakıfBank bankamatik kartı hesabınıza 110.000 TL ödeme yapacağını açıkladı

Kamu Bankası VakıfBank üzerinden sizlerle bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak 110.000 TL nakit kredi kullanabilirsiniz ve başvurunuzu gerçekleştirerek en düşük faiz oranlarından yararlanarak ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Vakıfbank 110.000 TL'ye kadar başlatmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara Kredi ödemelerini gerçekleştirirken nakit kredi kullanarak destek kredilerinden faydalanacak olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle ödemeler yaparak hemen aynı gün içinde işlem yapacağını açıkladı.

Vakıfbank 110.000 ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilirken nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara uygun faizlerle ödemeler hemen aynı gün içinde mobil uygulama aracılığı ile birlikte de verilmektedir. VakıfBank bireysel tüketici kredisi kampanyasına 31 Mart tarihine kadar başvurularını gerçekleştirecek olan ve bankamatik kartı hesabı olan vatandaşlar Banka müşteri internet şifresi oluşturabilirler ve Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yaparak 7/24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedirler.

Vakıfbank üzerinden 100.000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 12 ay vadeli Kredi ödeme tablosu oluşturulmaktadır. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız sadece 50.000 TL'ye kadar olan kredi başvuruları için sizlere destek verilmektedir.

VakıfBank emekli maaşı kendi Bankası üzerinden olan vatandaşlar İçinde hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi ödemesi vererek nakit kredi ödemelerinden faydalanmalarına olanak sağlamaktadır. VakıfBank emekli maaşı alan vatandaşlara ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilmeleri için hemen aynı gün içinde ödemelerini kendi banka müşterisi olması durumunda kendi banka şubesi üzerinden bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile birlikte ödemektedir.