Emekliler İkiye Bölündü! Emeklilikte Maaş Ve Prim Dengesi Tartışması

Emeklilere verilecek olan maaş zammı en düşük olarak 7 500 lira olarak belirlendi. EYT ile birlikte yaklaşık 8.8 milyon kişinin elde edeceği maaş eşitlenmiş olacak. Emekli aylıklarında iyileştirmenin sadece en düşük aylıklarda geçerli olması nedeni ile genel bir artış yapılmaması maaş dengesinde tartışmalara neden oldu. İşte konu ile alakalı detaylar…

En düşük emekli aylığının 5.500 liradan 7 500 liraya yükseltilmesi, Ramazan ve Kurban Bayramlarına has ödenen ikramiyelerin 1 100 liradan 2 000 liraya yükseltilmesi kanun teklifi ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul gördü. Kabul gören teklif bu hafta içinde Genel Kurul’da görüşüldükten sonra yasallaşmış olacak. Mart ayında emeklilik başvurusu yapan EYT’li vatandaşlar da dâhil olmak üzere tüm emeklilere Nisan ayında bayram ikramiyesi olarak 2 bin lira ödenecek.

Kök Aylıkta Detaylar

Emekli aylıklarında prime esas kazanç ve çalışma sürelerine göre hesaplama yapılıyor. Ocak ile Temmuz aylarında enflasyon oranları da elde edilecek aylıkları yukarı yönlü etkiliyor. Yürürlüğe girecek yasa ile birlikte 5 500 lira olan aylıklar da yükseliş sağlanarak 7 500 liraya yükseltileceği, hali hazırda olan 7 500 liralık aylıklarda ise her hangi artışın olmayacağı belirtiliyor. Temmuz ayında yapılacak olan enflasyon farkının kök aylıklara yansıtılacağı öne sürülen aylıklarda, 4 bin lira emekli aylığı alan bir kişinin yüzde 40 zam ile 5 600 lira aylık alacağı belirtiliyor. Bugünkü güncel rakamlara göre en düşük SSK emekli aylığı 6 093 lira olduğu, Temmuz ayından itibaren ise bu tutarın yüzde 40 oranında arttırılarak 8 530 liraya yükseltileceği tahmin ediliyor.