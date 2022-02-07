SON Dakika: Vakıfbank 70.000 TL'ye Kadar Nakit Hazırladı! Bankadan Kredi Kartı Kullanan ve Banka Kartı Kullananlara

Vakıfbank, düzenli banka ve kredi kartı ödemesi yapanlara 70.000 TL verecek! Banka ve kredi kartlarıyla Vakıfbank üzerinden düzenli ödeme yapan vatandaşlar 70 bin TL nakit kazanma hakkına sahip olacak.

Banka ve kredi kartlarıyla Vakıfbank üzerinden düzenli ödeme yapan vatandaşlar 70 bin TL nakit kazanacak. Ülkemizin devlet bankası Vakıfbank, vatandaşlara 70 bin TL'ye kadar süratli kredi seçeneği sunuyor. İhtiyaç kredisi olarak başvurulabilen bu kredileri diğer bankaların sunduğu kredilerle karşılaştırdığımızda en düşük faiz oranlarıyla 70 bin TL'ye kadar onaylı krediyi hızlı bir şekilde alabildiğimizi görüyoruz.

Vakıfbank'ın resmi internet sitesi ve sosyal medya sayfalarında yaptığı açıklamanın ardından ihtiyaç kredisi kullanmayı planlayan vatandaşlar, ilk taksit ödemesinde 36 ay vadeli ve üç ay ertelemeli kredi kullanmaya başladı.

Emekli, sigortalı, çalışan ve memurlara açık olan bu kredi kampanyasından yararlanmak isteyenler online veya Vakıfbank şubesinden başvuruda bulunabilirler.

Vakıfbank'tan kredi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank kredisine başvurabilmek için öncelikle bankanın kredi politikalarına uyan bir müşteri olmanız gerekmektedir. Banka aracılığıyla kredi başvurusunda bulunan vatandaşlar, bankanın kredi notunun 1100 ve üzerinde olması durumunda şubeye gitmeden de işlem yapabilirler. Ayrıca sigortalı vatandaşlarımızın sigortalılık durumlarının 12 ay süreli olması ve emeklilerin emekli maaşlarını Vakıfbank'a getirmeleri gerektiğini belirtmek isteriz. Acil nakit ihtiyacı için Vakıfbank'tan kredi kullanan vatandaşlar, şartları yerine getirmeleri halinde 36 ay vade ile bu kredileri hızlı ve kolay bir şekilde kullanabilirler.

Paraya ihtiyacınız olmasına ve emekli olmanıza rağmen, bankanızın kredi notu düşük olsa bile, emekli maaşınızı bankaya taşırsanız size hızlı bir şekilde kredi onayı verilecektir. 50 bin TL'nin altında kredi kullanırsanız, 36 ay vadeli 50 bin TL'nin üzerinde kredi çekerseniz 24 ay boyunca size kredi verileceğini asla unutmayın.

Vakıfbank aracılığıyla 70 bin TL kredi başvurusunda bulunmak isteyenler yerel banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeleri ile başvuruda bulunabilirler. Ayrıca ihtiyaç kredisi başvurunuzla birlikte ne kadar kredi onayı alacağınızı bankanın resmi internet sitesinde görebilir, bulunduğunuz yerdeki banka şubesine giderek onaylanan tutarı alabilir ve sadece kimliğinizle kullanabilirsiniz.