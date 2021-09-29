Son Dakika: TC Vatandaşı Olanlara Özel 6600 TL Destek Ödemesi Başladı

TC Vatandaşı Olanlara Özel 6600 TL Destek Ödemesi Başladı: Pandemi dönemi ile birlikte oldukça zor günler yaşayanlara özel destek ödemeleri verilmeye devam ediyor. 2021 yılının son gününe kadar sürecek olan bu yardımlarda nelerin bulunduğu ise birçok kesimden insanlar için merak konusu olmuş durumda.

Zor günler geçiren vatandaşlarının yanında olduğunu gösteren devletin düzenlediği sosyal yardımlar ile ihtiyaçlar giderilmeye devam ediyor. T.C. vatandaşları arasında devlet tarafından verilen yardımlar ise birbirlerine tavsiye edilmektedir. Yakın bir zaman diliminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından destek paketleri kapsamına bir yenisinin daha ekleneceği konusunda bir duyuruda bulunuldu. Pandemi dönemine özel 6600 TL hibe destekli olan yardım için detaylar yazımızın devamında…

Esnaflara Özel 6600 TL Ödeme Desteği

Devlet destekleri esnaf olanlara özel verilmeye devam ediyor. Pandemi döneminde çok fazla şekilde olumsuz etki gören kesim esnaflar olmasından dolayı daha önceden verilmiş 3 bin TL ile 5 bin TL hibe desteklerinin yanında birde 6600 TL nakdi yardım desteği sağlanacak. Yakın bir zaman diliminde duyurusu yapılacağı belirtilen yardım sonrasında artık esnaflarda derin bir rahatlamayı yaşayacak. Söz konusu yardımın kredi dışında hibe olarak verileceği ve 3 bin TL ile 5 bin TL daha önceden destek alanların faydalanabileceği belirtildi.

Annelere Özel 6600 TL Ödeme Desteği

Esnaflar kadar anneler de son dönemde oldukça sıkıntılı dönemler geçirdiği söylenebilir. Çocuklarının eğitimine ayrılan zamandan ötürü çalışamayan anneler oldukça zorlu bir dönemden geçmektedir. Annelere özel pandemi dönemince sağlanacak desteklerin yanı sıra 6600 TL daha nakdi destek yapılacaktır. Ödeme ile ilgili başvurularını gerçekleştirmek isteyenler için ise e-devlet kapısı kullanılacağı belirtildi. Söz konusu destek resmi gazetede yayımlanması ve meclis onayından geçmesinin ardından 30 gün süre içerisinde başvurularını gerçekleştirmiş her kese hibe olarak ödenecektir.

6600 TL Yaşlılar Ödeme Olacak

Yaşı 65 üzerinde ve emekli maaşı bulunmayan kişilere özel de destek verilecektir. Devlet tarafından devamlı şekilde destek sağlanan 65 yaş üzerindeki vatandaşlara pandeminden daha sonraki süreçte 6600 TL destek sağlanacak. Söz konusu destek 600 TL, 3000 TL ve 3000 TL olmak üzere birbirini takip eden aylarda hesaplara yatırılmış olacak. Başvurusunu gerçekleştirmek isteyenler ödemelerinin onaylanmasından sonra e-devlet üzerinden taleplerini ulaştırabilecektir. 65 yaş altında kalan ve emekli maaşı alan kişiler söz konusu yardım kapsamına dahil edilmeyecektir.

Öğrencilere 6600 TL Eğitim Desteği

Destek olarak verilecek paketten öğrencilerde fayda sağlayabilecektir. Eğitim ve öğretim yılı içerisinde sıkıntılı süreçten geçen ve maddi durum konusunda kötü bir durumda olan öğrencilerin aileleri de yardım kampanyası için başvuruda bulunabilecektir. Başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştirildiği gibi anında sonuç alabilinecektir. Diğer yardımlardan faydalanan aileler ise bu yardım kapmasında onay alamayacaktır. Öğrenci kimlik belgesi ile muhtaçlık belgesi bulunan her vatandaş söz konusu yardımdan yararlanabilecektir.