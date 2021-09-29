Google Translate ile Tanışıp Evlendi Sonra Terk Edildi!

Denizli Pamukkale'de yaşamakta olan Ahmet Kara isimli 44 yaşındaki adam, Google Translate aracılığı ile sosyal medya hesabı üzerinden bir kadın ile iletişim kurdu. Kara’nın iletişim kurduğu kadın ise Endonezya'nın Sumatra isimli adasında bulunan Riau'nun başkenti olan Pekanbaru'nun bir köyünde yaşamakta idi. Sosyal medyadan Google Translate aracılığı ile görüşen Ahmet Kara ile Nel Mawati bir süre sonra nikah masasına oturmuştu.

Çalışmalarından 7 ay sonra mahalleliden gördükleri destek ile dünya evine giren çift, telefonlarına yükledikleri çeviri programı ile anlaşıyordu ancak Endonezyalı ve Denizlili çiftin mutluluğu 4 ay sürdü ve Ahmet Kara eşinden bir daha haber alamadı.

Nel Mawati, Denizli'de yaşayan 44 yaşındaki Ahmet Kara ile evlenmesi ardından 4 ay sonra ülkesine döndü ve 39 yaşındaki kadına bir daha ulaşılamadı. Kara, yaklaşık olarak 2 senedir boşanmanın yollarını aramakta ve resmi nikahlı göründüğü için evlilik yapamadığını ifade etti. Çaresiz kaldığını ve ne yapacağını bilmediğini söyleyen adam, açıklamaları ile dikkatleri üzerinde topladı.

Pamukkale ilçesinde bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışmakta olan Kara, 2018 yılında sosyal medya hesabı üzerinden Endonezyalı 39 yaşındaki bir kadın ile tanışıp görüşmeye başladı ancak her iki kişide yalnızca anadillerini konuşabiliyordu. Bu sebeple Google Translate aracılığı ile iletişim kurdular.

Çift görüşmelerinden bir süre sonra evlilik kararı aldı ve Ahmet Kara bankadan 30 bin lira kredi çekip uçak ile sevgilisinin yanına Endonezya'ya gitti. Yolculuk 13 saat sürdü ve daha sonra sevgilisinin köyüne ulaşmayı başardı. Endonezya'da dini nikah ile evlenen çift daha sonra Türkiye'ye gelerek Kara'nın ailesinden de onay aldı. 2019 senesinin Nisan ayında Endonezyalı eşini memleketi Denizli'ye getiren Ahmet Kara, resmi nikah ile de sevgilisi ile evlendi. Çiftin düğün masraflarını ise mahallelinin karşıladığı bilgisine ulaşıldı fakat 39 yaşındaki kadına bir daha ulaşılamadı.