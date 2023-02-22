Son dakika: TC kimlik numarasına göre QNB Finansbank’tan 87000 TL kredi kampanyası

QNB Finansbank tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında özellikle de SMS ile kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin tercih ettiği bankaların başında gelen bu banka, yüksek limitli kredi ödemeleri yapmaya devam ediyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden 87000 TL 24 ay vadeli kredi ödemesi almak istiyorsanız, bankanın uyguladığı kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

QNB Finansbank üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşların diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarında ödemeleri düzenli olarak yapılıyor olması ile birlikte kredi işlemleri hemen aynı gün içinde yapılmaktadır ve ödemeler hesaplara mobil uygulamalar üzerinden yatırılmaktadır. Mobil uygulamalar üzerinden yapacağınız ödemeler ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara bankalar tarafından verilen bu kredi ödemeleri 87000 TL olarak hesaplara yatırılmaktadır.

Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler gelir belgesiz kredi onayı alabilmeleri için kredi notu yüksek olması gerekiyor. Banka kredi notu yüksek olan tüm vatandaşlar, Finansbank'ın başlatmış olduğu, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak yüksek limitli krediler kullanabiliyor. Banka kredi notu üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi, sizleri hemen aynı gün içinde ödeniyor.

BAŞVURU: Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda başvurunuzu gerçekleştirebilir ve ihtiyaç kredisi ödemesi alabilirsiniz. QNB Finansbank Şubeleri üzerinden ve Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden de 7 24 başvuru yapabilmeniz mümkün olmaktadır. Tc kimlik numarası üzerinden yapılacak olan değerlendirmede, kredi notu yüksek olan vatandaşlar, bankadan kredi kullanabilir.