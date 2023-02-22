Emeklilerin beklediği kampanya onaylandı: 3 banka hemen ödeme verecek

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz, nakit kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşlara kamu bankaları destek olmaya devam edecek. En düşük limitlerle ve en yüksek limitlerde kredi kullanabileceğiniz, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, kendi bankalarından emekli maaş alan vatandaşlar, ödeme vereceğini açıkladı. Emekli maaş hesabınız bu bankalar üzerinde olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve sıkıntısız bir şekilde kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, dilediğiniz zaman ödeme alabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu bu kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödeme yapıyor. 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar kredi almak isteyen vatandaşlar bankalardan üzerinde hesabı olması durumunda da mobil uygulamalar üzerinden işlem yapmaktadır.

Kamu bankaları üzerinden "Emekli Kredisi" Kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Emekli maaşınızı "Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank" üzerinden alıyor olmanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden internet siteleri üzerinden işlem yapabilirsiniz. Emekli kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak istiyorlarsa, başvuru şartlarına uygun olarak bu bankalar üzerinden kredi alabiliyor.

Emekli maaş hesabınız üzerinden Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, sizlere uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirirken, banka müşterisi olan tüm vatandaşları 36 ay vadeli 50000 TL gelir belgesiz kredi ödemesi veriyor. Kamu bankaları üzerinden emekli maaşınızı almıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için bankalara gitmeden de işlemlerinizi internet üzerinden yapabilir ve ön onay aldıktan sonra size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle başvuru yapabilirsiniz.