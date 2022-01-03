Son Dakika: TC Kimlik Numarasına Göre 25.000 TL Ödeme Veriliyor

Para ihtiyacı olan vatandaşlar ve ekonomik sıkıntı yaşayan kişiler bankalardan nakit kredi başvurusu yaparak, acil destek kredi kampanyasından yararlanmak istemektedirler. Ülkemizdeki özel bankalar ve kamu bankaları da yapmış oldukları bu krediler ile birlikte vatandaşların kimlik numaralarına göre, ne kadar kredi onayı alacaklarını, 5 dakika içerisinde söylemektedirler. Sizlerde, TC kimlik numaranız üzerinden 25000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve düşük faiz oranları ile bu krediden yararlanabilirsiniz. 25000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecekleri bankalar, aşağıda verilmiştir.

QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak oldukça basit olmaktadır. QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kendi kimlik numaralarını yazabilir ve bu mesajı: 50 30 numarasına gönderebilir. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapacağınız kredi başvurusu sonrasında QNB Finansbank, sizleri değerlendirmeye otomatik birşekilde alacak ve kredi sonucu da 5 dakika içerisinde söyleyecektir. Tc Kimlik numaranız üzerinden ihtiyaç yok yapmak istiyorsanız, çok 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Yapı Kredi Bankası

Acil paraya ihtiyacı olan kişiler Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsa cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atması gerekiyor. Cep telefonu mesaj kısmına girerek bireysel yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak 4411 numarasına gönderin. Sms ile başvuru yapamadıysanız bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz.

DenizBank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredim yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden veya Denizbank'ın mobil uygulaması üzerinden de istediğiniz zaman nakit kredi için başvuruda bulunabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, onay almaları durumunda en yakın DenizBank şubesine giderek kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz ve düşük faiz oranlarıyla 25000 TL kredi kullanabilir. 25000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme, toplamda ise 36 ay vadeli olarak bu kredilerden yararlanmaları mümkün olacaktır.