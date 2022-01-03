Son Dakika: Bankamatik Kartı Olana 20000 TL Ödeme Yatıyor

Ekonomik sıkıntılar yüzünden acil destek kredi kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşlara bazı bankalar bankamatik kartı üzerinden işlem yaparak, 5 dakika içerisinde kredi sonucu veriyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, özellikle bankamatik kartını düzenli olarak kullanıyorsa ve kullanmış olduğu o bankadan mobil uygulama ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapıyorsa, haftasonu olsa bile artık bankalara gitmeden kredi onay alabiliyor. Yapılan kampanyalardan birtanesi de bankamatik kartı kullanan vatandaşlara verilecek. 20000 TL nakit kredi kampanyası olmaktadır. Sizlerde banka kredi notunuz uygun olduğunu düşünüyorsanız ve düzenli olarak ihtiyaç kredisi kredi kartı kullanıp, düzenli ödemeler yaptıysanız bankalar üzerinden 20000 TL, onayı almamanız için hiçbir sıkıntı yok. Aşağıdaki bankalar üzerinden yapılan kampanyalara katılarak, 20000 TL'ye kadar acil Destek Kredisi kullanabilirsiniz.

Denizbank Bankamatik Kartına 20.000 TL Ödeme

Denizbank, üzerinde hesabı olan vatandaşlar, Denizbank internet bankacılığı şifresi alarak kendi bankamatik hesaplarına en az 20000 TL olmak üzere ihtiyaç kredisi kullanabilir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Denizbank, mobil uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusunu gerçekleştirebilir ve kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra ne kadar kredi onayı aldığını, hemen görebilir. ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, 20000 TL'ye kadar almış oldukları bu kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yaparken, ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı sunulmaktadır.

QNB Finansbank Bankamatik Kartına 20.000 TL Ödeme

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek kredi başvurusunda bulunabilir ve kredi sonucunu hemen öğrenebilir. Banka hesabı olan kişiler bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve düşük faiz oranlarıyla bu krediyi kullanabilir.

İş Bankası Bankamatik Kartına 20.000 TL Ödeme

İş bankası bankamatik kartı olan vatandaşlar, 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanmak istiyorsa, iş cep uygulamasına giriş yaparak buradan düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, İş Bankası üzerinden, bankamatik kartlarına 20000 TL'ye kadar ödeme almaları durumunda ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak toplamda 36 ay vadeli kredi kullanabilir.