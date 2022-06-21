Emekliler Dikkat! 30 Haziran'a Kadar Nakit İmkanından Faydalanın! Son Şans! Emekli olan kişiler 30 Haziran'a kadar maaşları üzerinden nakit alabileceklerdir. Emekli olan vatandaşlar bu ödemeleri almak istiyorsanız, bankadan emekli maaşı almanız gerekmektedir. Emekli maaşınızı 30 Haziran tarihine kadar Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda maaş hesabınıza internet bankacılığı üzerinden giriş yapabilir ve kredinizi hemen alabilirsiniz.

Verilecek olan kredi miktarı açıklandı!

Verilecek olan bu krediler, emekli maaş hesapları üzerinden verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişilere 50 bin TL'ye kadar 36 ay vadeye kadar kredi online verilirken, 50 bin TL üzerinde kredilerde ise 24 ay vadeli olarak kredi alabileceksiniz. 12 ay vadeli olarak ise 100.000 TL üzerinde kredi almaktadır.

Emekli vatandaşların alacakları bu kredilerde, 3 ay ertelemeli kredi verilmektedir. Emekli maaşınızı aldığınız kamu bankalarından işlem yapmak isteyenlere, hemen ödemeli kredi imkanı sunulmaktadır. Emekli maaşınızı bu bankalardan alan kişilere 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verilmektedir. Emekli maaşınızı kamu bankalarına taşıdığınızda ise banka sizlere 750 TL'ye kadar emekli promosyonu verilmektedir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden ayrıca internet bankacılığı üzerinden kredi alabileceksiniz. İnternet bankacılığı üzerinden kredi almak istiyorsanız, bankanın müşterisi olmanız ve internet şifresi almanız gerekmektedir. Kredi almak isteyen emekliler, kredilerini hesaplarına atabilmesi için mobil uygulamayı da telefon veya tabletine indirmesi gerekiyor. Bu şekilde kredinizi hemen hesabınıza yatıracaksınız.