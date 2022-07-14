Son Dakika: TC kimlik numarasına 6000 TL ödeme yatıyor!

TC kimlik numarası üzerinden 6000 TL'ye kadar nakit imkanından faydalanacak olan kişilere, 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlanacaktır. TC kimlik numaranız üzerinden yapılan sorgulama sonrasında kredi notu ve banka kredi sicili uygun olan kişilere 36 ay vadeye kadar kredi ödemeleri banka üzerinden yapılacaktır.

Akbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanacaktır. TC kimlik numarası üzerinden 6000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyenler, belirli şartlara uygun olmaları durumunda hemen ödemeleri alabileceklerdir.

AKBANK VE DENİZBANK 6000 TL ÖDEME

Akbank ve Denizbank 6000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verileceğini açıkladı. Akbank ve Denizbank 6000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyenlere 36 ay vadeye kadar kredi verecek. Nakit kredi kullanmak isteyenler, bu banka üzerinden kredi alabileceklerdir. 36 ay vadeye kadar kredi almak istiyorsanız, 6000 TL ve üzerinde kredi için başvuru şartlarına uygun olmanız gerekecek. Bankaların SMS ile kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, hemen ödemeli kredi alınacaktır.

AKBANK sms ile başvuru için KREDİ TC KİMLİK yaparak 4425 numarasına mesaj atmanız gerekiyor. Nakit kredi almak istiyorsanız, KREDİ TC KİMLİK yazdıktan sonra banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması yeterli olacaktır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi almak istiyorsanız da bankanın mobil uygulamasına giriş yapılmaktadır.

DENİZBANK sms ile kredi için KREDİM TC KİMLİK yazarak bu mesaj 3280 numarasına mesaj atmanız gerekmektedir. Bu mesajı atan kişiler cebimde kredi kampanyasına katılacaklardır. Bu kredi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştiren ve onay alan kişiler, bankanın ayrıca mobil uygulamasını kullanarak da kredi alabileceklerdir. Denizbank düşük faizlerle vereceği bu kredilerde, kredi notu yüksek olan kişilere 50 bin TL'ye kadar da değerlendirme yapabileceklerdir. Bireysel olan müşteriler kredi için başvuru yapabileceklerdir.