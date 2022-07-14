PTT duyurusu: Borçlarınızı kapatmak için son fırsat! Tüm banka ve kart borçları kapatılıyor...

PTT üzerinden yapılan yeni duyuruda, nakit isteyen emekli ve çalışanlara tüm banka kredi ve kredi kartı borçları kapanması için kredi verileceği duyuruldu. PTT kurumu tarafından Aktifbank üzerinden verilecek bu ihtiyaç kredilerinde, borç kapatma kredileri de eklendi. 80.000 TL'ye kadar emekliye, 40.000 TL'ye kadar da bireysel krediler işlemlerini yapılacaktır. PTT kurumu bu kredilerde de belli şartlar oluşturarak kredi imkanı sağlanacak. Nakit kredi alacak olan kişiler ile birlikte, borç kapatma kredileri 36 ay vadeye kadar 50 bin TL ödemeli verilirken, 50 ve 80 bin TL arasında nakit kullanacak olan kişilere 24 ay vadeli olarak verilmektedir. Bu kredileri aldığınız zaman 5 dakika içinde sizlere sonuç verilir ve bu sonuca göre kredileri hemen hesaplarınıza yatırırsınız.

PTT KREDİSİ BAŞVURUSU

PTT üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyenlere banka kredi notuna göre işlem yapılıyor. Ayrıca emekli olan kişilere de emekli maaş hesabı üzerinden kredi veriliyor. Mesela, bankalara borcu olan emekli, emekli maaşını PTT'ye taşıyacak ve ilk maaşını aldıktan sonra bu bankadan başvuru yaptığınızda, banka diğer tüm kredi ve kartlarını kapatan krediyi onaylayacaktır. En yüksek limit 80.000 TL olarak verilecek ve bu kredi 24 ay vadeli verilecektir.

PTT ayrıca ihtiyaç kredisi için de SMS ile başvuru almaktadır. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişilere PTT yazın boşluk bırakın TC KİMLİK numaranızı yazarak 3050 numarasına mesaj olarak gönderin. PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC KİMLİK numarasını yazan kişilere, değerlendirme Aktifbank üzerinden yapılmaktadır. Aktifbank genel müdürlüğü onay alan kişiyi arayarak güvenlik için bazı sorular soracak ve bu sorulara göre kredi kullandıracaktır. Onay almanız durumunda da PTT şubelerine giderek kimlikle kullanım gerçekleştirilir...