Son Dakika: TC Kimlik Numaranızı Vererek, Hoş Geldin Kampanyasından Yararlanabilir, en Az 5.000 TL Kullanabilirsiniz

Son dakika olarak, TC kimlik numaranız ile öğrenebileceğiniz bir kampanya başladı. Özellikle başvuru yapacağınız banka üzerinden ihtiyaç kredisi ilk defa kullanacaksanız, size özel faiz oranları ve avantajlı kredi seçenekleriyle işlem yapacaksınız. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere, bu destekler yapılacak. Sizlerde bankaların bu kampanyalarına katılabiliyorsunuz.

Bankalardan kredi başvurusu yapacağınız zaman, hızlı onay almak ve uygun faizlerle kredi kullanmak için bankaların uyguladıkları kredi kampanyalarına başvuru yapabilirsiniz. Son zamanlarda bankaların yaptığı ve müşterilerin sıkça gördüğü kampanya olan hoş geldin kredisi kampanyasına başvurunuzu yaptığınızda anında onay alabilirsiniz. Bu kredi ihtiyaç kredisi olarak verilmektedir . Eğer kredi başvurusu yapacağınız bankada daha önce bir hesabınız yoksa veya kredi kullanmadıysanız bu kredi kampanyasından yararlanarak ihtiyacınız için kredi kullanabilir ve 36 ay vadeye kadar anında kredi imkanından faydalanabilirsiniz. Şimdi sizlere bu bankaların kredi kampanyalarından ve başvuru aşamalarından bahsedeceğiz.

Denizbank Hoş geldin Kredisi Başvurusu

Denizbank üzerinden daha önce kredi kullanmadıysanız 55.000 TL’ye kadar anında kredi kampanyasından yararlanabilirsiniz. Denizbank üzerinden alacağınız bu kredi kampanyasında uygun faizlerle ve gelir belgesiz olarak kredi kullanmanız mümkündür. Kredi başvurusu için banka şubelerine gidebileceğiniz gibi ayrıca SMS ve internet ortamından da başvurunuzu yapabilirsiniz. Mesaj atarak kredi kullanmak istiyorsanız cep telefonunuzun mesaj kısmına gelip Kredim TC KİMLİK yazarak 3280’e gönderebilirsiniz. Bu şekilde kredi başvurusunu yapmış olacaksınız. Kredi onayı aldığınızda banka şubelerine giderek bu onaylı olan limitleri kullanabilirsiniz.

ING Hoş Geldin Kredisi Başvurusu...

50.000 TL’ye kadar uygun faizlerle kredi kullanmak istiyorsanız, ing ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan müşteriler hemen anında onay alacaklar ve hoş geldin kredi kampanyasından yararlanacaklardır. Kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olan müşteriler 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirler. Kredi başvurusu için bankanın resmi internet sitesi www.ing.com.tr adresini kullanabilir ve buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup işlem yapabilirsiniz. Kredi kullanan kişiler kredi notuna göre faiz oranından yararlanacaklardır. Eğer kredi notunuz 1600 ve üzerindeyse bankalar sizlere hemen kredi kullanımı yapacaklardır.

Garanti BBVA Hoş geldin Kredi Başvurusu...