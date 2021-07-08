Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu, Müjdeyi Kendi Verdi! Bayrama Kadar Ödenmiş Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru ile bilrikte, sıkıntıda olan vatandaşlar için bayramdan önce güzel haber geldi. Hem emekli ikramiyeler, hem emekli maaşları hem de 1100 TL pandemi sosyal yardımlar bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, bu soruların cevapları belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada Emekli olan kişilerin bayram ikramiyeleri sorunsuz bir şekilde kendi banka hesaplarına yatacağı açıklandı. Ayrıca, emeklilerin alacakları maaş günleri, bayrama denk gelen kişilerinde maaşları bayramdan önce yatıyor. Bu bayram için emekliler, Temmuz zamlı maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alacaklar. Bayram öncesinde, emekli maaşı aldığınız hesap üzerinden bu ödemeler yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklma ile birlikte, Ramazan bayramı öncesinde verilen 1100 TL emekli ikramiyeleri, 1100 TL olarak Kurban Bayramı için ayrılmıştı. Ödemelerin 12 Temmuz itibariyle yapılacağı söyleniyor. Bayram ikramiyelerine ek maaşların da bayram öncesinde yatması, oldukça sevindirici haber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarda pandemi döneminde 3 faz verilen destekler hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

1100 TL Pandemi Desteği 4.Faz Verilecek mi?

1000 TL olarak başlayan ve 2021 yılında 1100 TL olarak ödenen pandemi destekleri için başvuru ekranın açık olması, vatandaşa 4.faz ödemeleri yapılacak mı sorusunu akıllara getiriyor. Yapılan son kabine toplantısında bu konu hakkında konuşulmadı. Önümüzdeki günlerde Alie Bakanı bu konu ile ilgili bilgiler verecek. Kulislerde geçen haberlere göre, bayramdan önce emekli ile birlikte, 1. 2. ve 3. faz ödemelerini alan kişilere, başvuru yapmaksızın 4.faz ödemeleri de yatacak. Ödemelerin bayram öncesinde olması planlanıyor.