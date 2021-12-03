TC Kimlik Numaranız Üzerinden Faizsiz, Gelir Belgesiz 8.000 TL Ödeme Yapılacak, Son Dakika Açıklaması Önemli

8 bin TL faizsiz kredi veren bankalar hangileridir? Faizsiz ihtiyaç kredisi alacağınız bankalar hakkında sizlere bilgiler vereceğiz. 8 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanmak istiyorsanız bu şartlara uygun olan müşteriler bankalar üzerinden alacakları kredileri helal kredi olarak işlem yapabilmektedir. 8 bin TL faizsiz kredi kullandığınızda bankalar faiz yerine sizlerden kar payı alacaktır. Şimdi sizlere hangi bankalar üzerinden bu kredileri kullanabileceğiniz den bahsedeceğiz.

Faizsiz krediler, kamu bankaları ve özel bankaları tarafından verilmektedir. Bu bankalar katılım bankaları olarak ülkemizde hizmet vermektedir. Katılım bankaları üzerinden yapacağınız bankacılık işlemlerin de faiz uygulaması yoktur. Bankalar faiz yerine kar payı oranları ile işlem yapıyor. Bu sebeple de dinimize uygun olarak sizlere kredi imkanı sağlamaktadır. 8 bin TL faizsiz kredi kullanacak olan müşteriler de banka kredi notu uygun olması durumunda kredi onayı alacaklardır.

Ziraat Katılım Bankası 8 bin TL faizsiz kredi başvurusu

Dinimizin şartlarına uygun olarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler Ziraat Katılım Bankası üzerinden 8 bin TL faizsiz kredi kullanabilirler. Kredi başvurusunu banka şubesinden yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapılacak olan kişilerin düzenli bir geliri belgesinin olması ve kredi notunun 1100 üzerinde olması gerekiyor. Bu şartlara uygunsanız 36 ay vadeye kadar kar payı oranları ile kredi kullanabilirsiniz. Banka ayrıca tüm bankacılık işlemlerinde de faizsiz işlem yapmaktadır. 8 bin TL faizsiz kredi kullanan kişiler bu bankadan alacakları hesaplarda ve kredi kartları ile birlikte faizsiz bankacılık ürünlerini kullanacaklardır.

Türkiye Finans Katılım Bankası 8 bin TL faizsiz kredi başvurusu

0 yerli sermaye olan Türkiye Finans Katılım Bankası 8 bin TL faizsiz kredi veriyor. Bu bankadan kredi başvurusunu banka şubesinden ve bankanın resmi internet sitesinden yapabilirsiniz. Türkiye Finans Katılım Bankası üzerinden alacağınız kredilerde bankalar 36 ay vade ve 3 ay erteleme imkanı sizlere sunmaktadır. Ayrıca bu kredi limiti haricinde daha yüksek limitler de kredi kullanmak istiyorsanız, banka şubelerimize kimlik ve gelir belgesi ile gidebilirsiniz. Türkiye Finans Katılım Bankası üzerinden ayrıca konut kredisi ve taşıt kredilerinde de faizsiz olarak işlem yapabiliyorsunuz. Uygun kar payı oranları ile kredi kullanmak istiyorsanız hızlı bir şekilde başvuru yapmak için resmi internet sitesine girebilirsiniz.