Son Dakika: TC kimlik numaranıza 6000 TL ödeme yattı!

Kimlik numaranız üzerinden 6000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız sizleri kampanya başlatan Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, başvuruları almaya başladı ve hesaplarınıza 6000 TL ödeme yatırmaya başladı. Tc Kimlik numaranız üzerinden 6000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası kredi politikalarına uygun bir vatandaş olmanız durumunda kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulama ile birlikte hemen işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

6000 TL ve üzerinde de nakit onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan kişiler daha önce bu bankalar üzerinden kredi kullandıysa daha düşük faiz oranlarından yararlanarak bu nakit kredi kampanyasına katılım işlemlerini gerçekleştirebiliyor. 26 Nisan tarihi itibariyle başvuru yapan vatandaşlar, kredi ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapabilecektir.

Ramazan Bayramı için düşük faiz oranları ile verilecek olan bu kredi kampanyalarına katılacak olan kişilere en kolay yöntemler ile birlikte başvurularını gerçekleştirerek, istedikleri banka üzerinden nakit kredi kullanabiliyor.

6000 TL, Denizbank üzerinden nasıl alınır?

6000 TL'ye kadar Denizbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 36 ay vadeye kadar işlemlerini yaparak hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi kullanabiliyor. En yakın banka şubesi üzerinden başvurumuzu yaparak hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan kişilere banka hızlı bir şekilde şubelere gitmeden SMS ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor.

Cep telefonunuz üzerinden ücretli mesaj atmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin. 32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında banka, değerlendirmeyi, kimlik numaranız üzerinden yapacak ve sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucuna nekadar olduğu hakkında bilgileri verecektir. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 6000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak bu kredileri istedikleri zaman kullanabilecektir. 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebileceğiniz bu kredi kampanyalarına, ayrıca Denizbank'ın mobil uygulaması üzerinden de işlem yaparak katılabiliyorsunuz.

Yapı Kredi Bankası 6000 TL Ödeme

6000 TL ödeme için Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara SMS atabilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir. Yapı Kredi Bankası üzerinden 6000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, cep telefonlarının mesaj kısmına girerek, Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirini yazarak, 44 11 numarasına göndermeleri yeterli olur.