5 Banka Birleşerek Bankamatik Kartı Olanlara 5000 TL Ödeme Yapacağını Açıkladı! Bankamatik kartı kullanan vatandaşlara 5 bankadan 5000 TL tutarında ödeme yapma haberi geldi. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Alınan bir son dakika haberine göre bankamatik kartı kullanan vatandaşlara 5000 TL tutarında ödeme yapılacak. 5 banka birleşti ve bankamatik kartı kullanan vatandaşlara 5000 TL'ye kadar ödeme yapma sözü verdi. Buna göre 5 bankanın son dakika kampanyası ilan edildi. Sizler de farklı bir şekilde bankamatik kartını kullanıyorsanız bankalardan müracaat işlemlerini gerçekleştirerek 5000 TL'ye kadar ödeme alabilir ve özellikle de bu parayı ihtiyacınız için kullanabilirsiniz. 5000 TL ödeme almak istiyorsanız Kredi notunun 1100 ve daha da üzerinde olması gerekir. 5 bankanın müracaat aşamaları da bu şekilde olacak ...

Fibabanka 5000 TL kredi kampanyası detayları neler?

Fibabanka tarafından bankamatik kartı kullanan vatandaşlara 5000 TL tutarında yapılan ödemeden faydalanmak istiyorsanız T.C. kimlik numaranızı 3422 numarasını göndermeniz gerekir. Onay verilmesi halinde anında 5000 TL'yi cebe atmanız mümkün olacak.

ING Bank 5000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası detayları neler?

ING Bank tarafından verilecek 5000 TL'lik ihtiyaç kredisinden faydalanmak istiyorsanız ING Bank mobil sayfası ya da şubeleri üzerinden müracaat işlemlerinizi yapabilirsiniz.

İş Bankası 5000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu işlemleri nasıl yapılır?

İş Bankası üzerinden bankamatik kartı kullanıyorsanız o halde banka şubesine dahi gitmeye gerek olmadan İşCep uygulaması üzerinden 36 aylık vade seçeneği şeklinde 5000 TL tutarında ihtiyaç kredisini kullanmanız ve ilk taksit ödemesini 90 gün sonra ödemeniz mümkün olacak.