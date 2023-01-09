SON DAKİKA: TBMM’de kabul edildi! Vatandaşın o borçları siliniyor! Hızır gibi yetişti!

SON DAKİKA: Hızır gibi yetişti! TBMM’de kabul edildi! Vatandaşın o borçları siliniyor! Elektrik Piyasası Kanununda elektrik borçları ile ilgili yeni bir değişiklik yapılmasına dair teklif sunuldu. Buna göre yapılan teklif neticesinde 2 bin lirayı aşmamış olan fatura borçlarına dair silinme yapılacak. Alınan bu durum şüphesiz elektrik faturalarını ödeme konusunda epey zorlanan vatandaşlar açısından bakıldığı zaman bir hayli memnun etmeyi de başarmış olacak. Böylelikle fatura ödeme konusunda bundan böyle bir sıkıntı yaşama gibi durumlar söz konusu olmayacak. Tam aksine elektrik borçlarının çok daha sorunsuz şekilde ödenmesi mümkün olacak.

Elektrik Borcundan Kurtulma İmkanı

Vatandaşları memnun edecek haberler gelmeye devam ediyor. Onlardan biri de şüphesiz elektrik borcunu ödeme konusunda epey zorlanmış olan vatandaşlar açısından bir hayli önemli oluyor. Faturalarını düzenleme hususunda sıkıntı içerisinde olanlara yönelik Devlet tarafından yapılan yardımların yanı sıra aynı zamanda da elrektrik borç değişiklikleri de meclisten geçmiş oldu. Bu sayede elektrik borç yükü ile karşı karşıya kalanlar bundan sonra kara kara düşünmek zorunda olmayacak.

Ödenmemiş olan ve yapılandırılmak istenen elektrik faturalarına ilişkin tüm borçlandırmalarla ilgili deüişiklikler meclisten geçti. Elektrik fatura borcu mecliste görüşüldükten sonra kabul edilmiş olurken, bundan sonra vatandaşlarda borç yükünden kurtulma şansına sahip olmaya başlayacak.



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