Marketlerde 10-11-12-13 Ocak indirim fırtınası! A101, ŞOK, Migros, Carrefour, TMO 3-4-5 lt ayçiçek yağı fiyatı dipte

A101, ŞOK, Migros, Carrefour 3-4-5 lt ayçiçek yağı fiyatı dipte... Marketlerde 10-11-12-13 Ocak indirim fırtınası! Ayçiçek yağı artan enflasyon nedeni ile fiyatları etkiledi. Temel gıda ürünlerinin başından gelen ayçiçek yağı zamlardan etkilendi. Alım gücü zorlandığı günden itibaren ayçiçek yağına gelen veya gelecek indirimler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, güncel ayçiçek yağı fiyatı nedir?

A101 Ayçiçek Yağı Fiyatları

1 litre Vera Ayçiçek yağı 35,50 TL

1 litre Biryağ Ayçiçek yağı 44,90 TL

1 litre Komili Ayçiçek yağı 39,90 TL

1 litre Yudum Ayçiçek yağı 44,90 TL

1 litre Kristal Zeyinyağı 56,61 TL

2 litre Vera Ayçiçek yağı 65,50 TL

2 litre Torku Altın Ekin Ayçiçek yağı 97,50 TL

2 litre Biryağ Ayçiçek yağı 79,00 TL

2 litre Komili Ayçiçek yağı 69,90 TL

Şok Ayçiçek Yağı Fiyatları

1 litre Evin Ayçiçek yağı 35,50 TL

1 litre Lio Riviera Zeytinyağı 70,90 TL

1 litre Lio Naturel Sızma Zeytinyağı 72,50 TL

2 litre Evin Ayçiçek yağı 66,00 TL

1 litre Komili Riviera Zeytinyağı 102,90 TL

1 litre Komili Naturel Sızma YumUşak Zeytinyağı 111,90 TL

TMO Ayçiçek Yağı Fiyatları

219,00 TL olan 5 litre TMO ayçiçek yağı 135,00 TL'den satılıyor.

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