Son dakika: Sözleşmeli Personel Alımı Başladı

Her yıl olduğu gibi bu yılda sözleşmeli personel alımları başladı. Sözleşmeli personeller genelde kpss şartı ile alınmaktadır. Belli bir taban puan ulaşan her öğrenci başvuru yapabilir. Kamu personeli seçme sınavına (kpss) katılan öğrencilere müjdeli haberi Düzce üniversitesi duyurdu. Düzce üniversitesi alım yapılacak olan personel sayısını 157 kişi olarak duyurdu. Öte yandan bir güzel haber de ikametgah şartlarının aranmayacak olmasıdır.

Düzce Üniversitesi Personel Alımı Başladı

Düzce üniversitesi son dakika olarak yapmış olduğu duyuruda ön lisans mezunlarının , lisans mezunlarının ve lise mezunlarının işe alınacağı bilgisini verdi.

Personel alımlarının başlamış olmasının yanında kpss şartı aranmayacağı da bir diğer madde oldu. Düzce üniversitesi 157 sözleşmeli personel için başvuruları başlattı. İkametgah şartı olmadan şartlara uyan personeller çeşitli gruplarda görevlerine başlayacaktır.

Hangi Meslek Grupları İşe Alınacak?

Düzce üniversitesi işe alacak olduğu kişilerin hangi alanlarda görevli olacaklarını da açıkladı. Bu durumda:

58 tane hemşire

20 tane sağlık teknikeri

1 tane mühendis

4 tane ebe

1 tane psikolog

1 tane fizyoterapist

10 tane güvenlik görevlisi

49 tane destek personeli

10 tane büro personeli

2 tane de diğer sağlık personeli

görevli olarak sözleşmeli şekilde kadroya dahil edilecektir. Bir çok alanda alım yapan üniversite yoğun taleple karşılaşmıştır. Mezun olmanız gereken okullar lise ve dengi olup lisans okullarıdır. Bu okullardan mezun olanlar başvuru yapabilir. İkametgah şartının da aranmadığı konusuna ayrıca dikkat çekilmiştir. Sözleşmeli personel olmak isteyenleri kapsayan bu duyuru şimdiden çok dikkat çekti.

Sözleşmeli Personel Başvuru Şartları Nedir?

Düzce üniversitesi başvuru şartlarını açıkladı.

657 memurlar kanununda geçen 48. Maddenin şartlarını taşıyor olmak

Görevini layığı ile yapmasını engelleyecek olan akıl rahatsızlığı gibi bir rahatsızlığın olmaması

Sicil bilgisinin temiz olması

gibi şartlar aranmaktadır. Bu şartlara uyan tüm kişiler başvuru yapabilirler.