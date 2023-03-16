55.000 TL ödeme almak isteyenler bu habere dikkat! Banka 3 ay erteleme yapacak, TC ile verecek

Denizbank tarafından yapılan ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan vatandaşları t.c kimlik numaraları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde banka üzerinden ihtiyaç kredisi ödemesi hızlı bir şekilde verileceği açıklandı. ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirilen kampanyada Kredi ödemelerini yapmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verecek ve nakit kredi ödemeleri hesaplara yatırılarak hemen kullandırılacaktır.

Denizbank tarafından yapılan ihtiyaç kredisi kampanyasında sizler de başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz bu Kredi kampanyasından faydalanmak istiyorsanız banka şartlarına uygun olmanız durumunda Cep telefonunuz üzerinden SMS atabilecek ve 55 bin TL'ye kadar nakit kredi ödemesi alabileceksiniz.

Denizbank, mart ayı sonuna kadar devam ettireceği bu ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içerisinde ödeme vermek için deniz mobil uygulamasını kullanmanızı önermektedir. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin Banka hesabı olması durumunda ve başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda hemen aynı gün içinde Kredi ödemelerini gerçekleştirerek uygun faiz oranları ile birlikte hesaplarına bu ödemeleri yatırabilmektedir.

Denizbank üzerinden başvuru yaparak Kredi işlemlerini yapacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri hesaplara yatırılır ve Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da ne kadar onay aldığınız sizlere gösterilmektedir. sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın t.c kimlik numarasını yazarak boşluk bırakın doğum tarihi yazarak bu mesajı 32 80 numarasına gönderin.

Denizbank tarafından yapılan Bu kampanyada 55.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak ödeme verilecek olan bu kredilerde ilk taksit ödemesi 3 ay ertelemeli olarak sizlere sunulmaktadır. Denizbank tüm bireysel müşteriler için başlatmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasını aynı zamanda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere borç kapatma kredisi kampanyası yaparak da destek vermektedir.