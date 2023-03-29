Son dakika: Son gün uyarısı geldi! 7.500 TL + 2000 TL ödeme yapılacak! Bunu yapmayan parasını alamayacak

Son dakika: Bunu yapmayan parasını alamayacak! Son gün uyarısı geldi! 7.500 TL + 2000 TL ödeme yapılacak! EYT’liler emekli maaşı için gün sayıyor. Başvurusunu gerçekleştirenlere ilk emekli aylığı 1 Nisan itibariyle bağlanırken, ilk maaş ödemesi de 17 Nisan’da yapılacak. Bu kişilerin ayrıca Ramazan Bayramı ikramiyesini de alma imkanı olacak. Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT’lilerin hem maaş kaçırmamak hem de bayram ikramiyesinden yararlanmak için 3 günü kaldı. Başvurusu Nisan ayına kalanların emekli aylığı ise 1 Mayıs’ta bağlanacak. Bu durumda hem bir aylık tutarında ödeme hem de Ramazan Bayramı ikramiyesi kaçırılacak.

FARK DA VAR

Bu ay başvuranların emekli aylıkları 1 Nisan’dan itibaren bağlanırken, aynı ay içinde işlemleri tamamlanırsa ayın 17’si ile 28’i arasında hesabına ek ödeme dahil 1 peşin aylık ve ödeme gününe kadar olan maaş farkı birlikte yatırılacak. Örneğin; ilk emekli aylığı ödemesi 17 Nisan olan EYT’li hem 17 Nisan-17 Mayıs dönemine ait bir aylık maaş ödemesini hem de 16 günlük maaş farkını alacak.

MAYIS’A KALIRSA

Mart’ta başvurulmuş ama ödeme Mayıs ayında yapılacaksa 1 Nisan’dan itibaren biriken tüm maaş yatırılacak. Bu durumda ödemeye bir maaş daha eklenecek. Örneğin ilk maaş 17 Mayıs’ta ödenecekse bu tarihte hesaba 1 Nisan-17 Nisan, 17 Nisan-17 Mayıs, 17 Mayıs-17 Haziran döneminin maaşı toplu olarak yatırılacak.

1 AY İÇİN EN AZ 7.500 TL

Meclis’teki yasal düzenleme kapsamında en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liradan az olmayacak. Nisan ayı ödeme döneminde yürürlüğe girecek bu düzenlemeden EYT’liler de yararlanacak. EYT’lilere en az 7 bin 500 lira maaş ödemesi yapılacak. Kök maaşı bu tutarın altında hesaplananlara her ay için ek ödeme dahil 7 bin 500 lira yatırılacak.

İKRAMİYE NE ZAMAN?

Bu ay başvuran EYT’liler Ramazan Bayramı ikramiyesini de alacak. İkramiye 17-20 Nisan tarihleri arasında beklenirken, kesin tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Maaş işlemleri bu tarihe kadar yetişenler açıklanan tarihte, yetişmeyenler de ilk emekli aylığıyla birlikte bayram ikramiyesini alabilecek. Bayram ikramiyesi de zamlı olarak ödenecek. Emekli olan EYT'liler 2 bin lira alacak.

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