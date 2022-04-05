Hesapları kontrol etmeye başlayın! Acil olarak ödemeler gözüküyor

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank tarafından başlatılan kampanya duyurusu ile birlikte acil nakit ihtiyacı olan vatandaşların daha önce başvuru yapmaları durumunda hesaplarına ödemeler yapılmaya başlandı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasında gelir belgesiz olarak ve devlet destekli olarak işlem yapacağını duyurdu. 36 ay vadeye kadar kullanacağınız bu Kredi bireysel ihtiyaç kredisi olarak bankalar tarafından sizlere ödenmektedir. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların başlatmış olduğu Bu kampanyada kamu bankaları devlet destekli olarak en düşük faiz oranları ile vatandaşlara Kredi imkanı sunmaktadır. Sizlerde Daha önce bu banka üzerinden başvuru yaptıysanız hesaplarınızı kontrol ederek Ne kadar ödeme alacağınızı görebilirsiniz.

Bankalardan başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank hesabı olan vatandaşlar internet bankacılığını kullanarak şubelere gitmeden hem bankacılık işlemlerini yapabiliyor hem de ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunabiliyor. Hangi bankada banka hesabınız varsa o hesap üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte cep telefonunuza veya tabletinize indirmiş olduğunuz bankanın mobil uygulaması ile ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

İnternet üzerinden onay olamayan vatandaşlar ise kredi başvurusu yapmak istiyorlarsa bankanın resmi internet sitesine giriş yapabilir bankadan müşteri hizmetleri numarasını arayabilir veya size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgenize de birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yapılacak olan değerlendirme sonrasında sizlere hızlı bir şekilde sonuç verilecek ve onaylanan tutar hemen hesabınıza yatırılacak.

Emekli olan son iş yerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışan ve son 2 aylık devlet memuru olan vatandaşların başvurularını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank şubelerinden ve internet sitesi üzerinden yapılması başlandı.