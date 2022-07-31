Son dakika Sıcak Haber: Başvuru yapan emekli hesaplarına ödemeleri yükleniyor! Şartsız, Kefilsiz ödemeler gündem oldu!

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, şartsız ve kefilsiz olarak hızlı bir şekilde ödemelerin yapılacağı açıklandı. Emekli maaşı alan vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarından faydalanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek, kredilerini istedikleri zaman kullanabilirler. Para ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, şartsız ve kefilsiz olarak kredi kullanabilirsiniz.

Para ihtiyacı olan emekliler, özellikle kamu bankaları üzerinden almış oldukları emekli maaş hesapları üzerinden 50000 TL'ye kadar yüklemelerini yapabilmektedir. Banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirecek olan emekli, internet bankacılığı uygulaması kullanarak işlem yapabilmektedir.

BAŞVURU

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda bu kredi başvurusunda bulunmak istiyorsa banka hesabı üzerinde internet şifresi alarak internet bankacılığı uygulamasına giriş yapması gerekiyor. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacına göre işlem yapılacak ve emekli maaş hesapları üzerinden değerlendirme yapılarak, ne kadar kredi onayı aldıklarını, hemen görebilecekler.

Emekli olan kişilerin bu bankalar üzerinden kredi kullanabilmeleri için emekli maaşlarının da bu bankalar üzerinden alınması istenmektedir. 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin diğer bankalara olan borçları hesaplanarak borç kapatma kredisi içinde ihtiyaç kredisi verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç veriyor. Bey, emekli maaş hesapları üzerinden ödemeler yatırılmaktadır. Sizlerde işlemlerinizi yaparak bu bankalar üzerinden kredinizi istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.