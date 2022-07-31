1-2-3 Ağustos Tarihinde Hesaplara Ödemeler Yapılacak! Son Dakika Haberi Geldi ve Vatandaşlar Merak Ediyor

Ekonomik sıkıntı yaşayan kişiler için başlatılan kampanyalardan bir tanesi Ağustos ayı içerisinde verilmeye devam edecek. Bankalar üzerinden yapılan duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara 1 ve 3 Ağustos'ta tarihleri arasında temmuz ayı faiz oranlarından yararlanarak düşük faizlerle kredi kullandırılacak. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde Yapı Kredi Bankası Akbank ve Garanti Bankası üzerinden başlatılan kampanyaya katılarak ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabileceksiniz. Düşük faiz oranları ile birlikte kullanabileceğiniz bu kredileri alabilmeniz için banka kredi notunuzun uygun olması şarttır. Daha önce bankalar üzerinden kredi kullanmış olmanız ve banka kredi puanınızın da bu sebepten ötürü 1200'ün üzerinde olması gerekmektedir.

YAPI KREDİ BANKASI

Başvurularını gerçekleştirerek nakit ödemesi alacak olan vatandaşlara, Yapı Kredi Bankası, hemen işlem yaparak hesaplarına ödemeleri yatıracak. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu bu banka üzerinden SMS ile hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olması durumunda cep telefonları üzerinden, atacakları mesajı ile birlikte kredi başvurusunda bulunabileceklerdir. Bireysel, yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve son olarak aylık gelirinizi yazarak, 44 11 numarasına göndererek, Yapı Kredi Bankası tüketici kredisi başvurusunda bulunun.

AKBANK

Akbank, sadece kendi müşterilerine hızlı bir şekilde kredi onayı veriyor. Akbank, yapmış olduğu kampanyada, Akbank Direkt uygulamasını kullanarak kredi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar işlem yapıyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 36 ay vadeye kadar alacağınız bu kredilerde 90 gün ertelemeli yapma imkanı sunulmaktadır. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay birşekilde gerçekleştirebilirsiniz. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin.

GARANTİ BBVA

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi imkanı sağlamaktadır. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi yapabilirsiniz. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar, kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulama sonrasında kredi puanı 1100 üzerinde olması ile birlikte bu banka üzerinden kredi kullanılabilmektedir.