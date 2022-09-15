Son Dakika Sıcak Haber: Asgari Ücretli Çalışanlar Dikkat! 3 Gün İçinde Başvuru Yapmanız İsteniyor...

Son dakika haberine göre, asgari ücretle çalışan vatandaşlar için 3 gün içerisinde başvuru yapmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan ödemeler belli oldu. Son dakika haberine göre, asgari ücret ile çalışan vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, bu bankaların vatandaşlar için hazırlamış oldukları düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılabileceği haberi geldi.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden alabileceğiniz bu kredi kampanyalarında bireysel tüketici kredisi olarak sizlere hem düşük faiz oranlarıyla birlikte 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanacağı açıklandı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına yatırılarak ödemeler vermektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen öğrenebilmektedir. Banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, 3 dakika içerisinde kredi sonucunu internet bankacılığı uygulamaları üzerinden öğrenecek ve haftasonu olsa bile 7 24 kredi başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi ödemelerini hesaplarına yatırabileceklerdir.

Asgari ücretle çalışan vatandaşların son işyerlerinde 6 aydır sigorta primlerinin yatıyor olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, banka şubelerine giderek kişilerin kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz kredi onayı vereceğini de açıkladı. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 36 ay vadeli olarak kredi işlemleri yaparken, 100000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız, 24 ay vadeli işlem yaparsınız.