Emekliye Müjde, Eylül Ayı Sonundaki Kampanya Başladı, 5000 TL Hesaplara Yatıyor, Kontrol Edin, Yoksa Başvuru Yapın

Son Dakika: Emekli olan kişilere 5000 TL ödeme haberi bomba gibi düştü. Bankalardan emeklilere özel olarak hazırlanan yeni bir kampanya geldi. Ay sonu kampanyası olarak verilen bu nakit desteği, emekli olan kişilere, emekli maaşı aldığı banka üzerinden verilmektedir. Emekliye 5000 TL ödeme başvurusunu yapmak istiyorsanız, başvuru yapacak olan kişiler, belirli şartlara uygun olması durumunda 5000 TL’yi hemen hesaplarına atacaklar.

Emekliye son dakika müjdeli haber olarak verilen ve bankaların yaptığı bu duyuruda, hangi bankadan emekli maaşı alıyorsanız, o bankanın müşteri hizmetlerinden veya bankanın şubelerinden internet bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir.

Bankanın kendi mobil uygulamasına girerek, maaş hesabınız üzerinden 5000 TL başvurusu yapabilir, bu parayı dilerseniz kredi dilerseniz de kredi kartı olarak kullanabilirsiniz. Emekli olan kişilere verilen bu destek ödemelerinde, şartlara uygun olan kişiler, 5000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi de kullanabilir. Bankalar duyurularını yaptıktan sonra, şartları da belirledi.

Kredi Başvuru şartları nedir? 5000 TL nasıl ödenir?

Emekli olan kişilerin bankalardan kredi alabilmeleri için bazı şartlar vardır. Bu kredi limiti 5000 TL olsa da 50000 TL olsa da aynı şartlarda verilmektedir. İhtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler ile birlikte, 5000 TL acil destek kredisini hesaplarına atmak isteyen kişiler, aynı şartlarda kredilerini kullanabileceklerdir. 5000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, bankanın uyguladığı şartların başında, başvuru yapacağınız banka üzerinden emekli maaşı almanız gerekmektedir. Kredi notu, kredi sicili gibi durumlarda da bankalardan sıkıntısız olmalı, kara listeden çıkmış olmanız ve düzenli banka çalışmanızın olmuş olması gerekmektedir. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, TC vatandaşı olması şartı da vardır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Kredi başvurusu için belirtilen şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, bankalardan başvuru yapabilirsiniz. Sizlerde 5000 TL acil nakit destek kredinizi hesabınıza hemen atabilirsiniz. Başvuru yapmak isteyenler, belirlenen bu şartlarda kredilerini hemen kullanabileceklerdir. 5000 TL hesaplarına atacak olan kişiler, mobil uygulama üzerinden internet bankacılığı şifresi ile giriş yaparak kredi başvurusunu internet bankacılığı üzerinden yapabileceklerdir. 5000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar bu kredileri alırken, ayrıca 3 ay erteleme imkanı da sağlayacaktır. 3 ay ertelemeli kredi alacaksanız, bu işlemleri yapacağınızı banka personeline söylemeniz gerekmektedir.

Emekliye kredi veren bankalar arasında gösterilen ve en çok tercih edilen banka olan Ziraat Bankası, kamu bankası olmasından dolayı daha düşük faiz oranları ile müşterilerine kredi imkanı sunuyor. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler eğer Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsa, kredilerini banka şubelerine gitmeden 5000 TL üzerinde de mobil uygulama ile alabileceklerdir. Ziraat Bankası diğer bankalara bakıldığında daha düşük ve masrafsız kredi seçenekleri ile emekliye kredi imkanı sunmaktadır.